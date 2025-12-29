萬金杜鵑智能美學溫室落成 農業美學與跨域合作新里程





新北市府農業局推動萬金杜鵑品牌，創造豐厚地方經濟與效益，為使產業鏈永續經營發展，攜手在地花農與專業團隊，打造全台首座融合美學設計的智能環控溫室，農業局長諶錫輝今(29)日出席2座溫室啟用剪綵儀式，見證農業美學與跨域合作邁向新里程碑。

農業局長諶錫輝表示，萬里、金山為全台最重要的杜鵑花產地，為改變杜鵑為行道樹工程苗刻版印象，農業局推動萬金杜鵑品牌，並透過跨界合作、在地響應及產業永續等面向參與國際比賽，迄今已榮獲18項國際大獎肯定，品牌推動備受肯定。本次農業局與萬金杜鵑品牌總顧問CNFlower創辦人凌宗湧合作，進行智能溫室整體美學規劃，並邀請工二建築設計事務所共同執行美學設計，翻轉傳統溫室的既定印象。

品牌總顧問CNFlower創辦人凌宗湧說，本次智能美學溫室整體規劃構想上，希望以「可走進的品牌故事」帶領民眾沉浸在萬金杜鵑的品牌氛圍，溫室外觀以杜鵑色系粉紅色與白色為主，跳脫傳統溫室銀灰色及黑色網布視覺感受，而整體設計更強調自然互動、品牌識別與開放共融三大精神，並以「萬金花漾．通透共享」為核心設計理念。

其靈感源自於花朵綻放的瞬間，入口的品牌識別呈現萬金的山勢，室外茶桌則如同花瓣般的柔美曲線綻放在當地特有的巨石上，這優美的曲線更一路連結至室內展示桌，線條在空間中優雅舒展，賦予空間動態的流動感，象徵著自由、創意與友好的品牌氛圍，不僅翻轉大眾對傳統溫室的既定印象，也成功塑造出令人過目不忘的品牌地標。

工二建築設計事務所設計師胡靖元表示，為呼應永續理念，溫室內外的茶桌、展示桌等美學設計物所使用的材料都是採用可長期使用的不锈鋼材質，同時整體選材亦與地方風土緊密結合，如入口品牌識別與苗圃招牌的基座，係以在地石材搭配不易鏽蝕但可呈現風化鏽蝕感的耐候鋼，並透過山峰的造型，不僅呼應萬金地區依山傍海的地景特色，更象徵花農如基石般在此耕耘的堅毅精神。

全球極端氣候日益嚴重，傳統簡易溫室內部悶熱難耐影響作物生長，本次新建溫室透過智能環控系統，以適合作物生長的條件自動調整相關設備的啟動時機，如噴灌系統、負壓風扇、內遮陰等設備，並可運用手機遠端監控及管理，利用專業化、系統化之栽培設備，減少人力成本並增加生產效率。此外，溫室設計也大量運用較透光的網布，大量引入自然光線，不僅提供花卉生長所需，也減低室內外的界線，邀請人們走進溫室、互動與共享，從生產到美學，提供民眾更深度的品牌體驗。

2座示範型態的智能美學溫室，亦是農業局攜手金山地區農會長期輔導在地農友，持續為產業升級、開創農業美學與跨域合作的新里程，更是青農返鄉的重要典範。2座溫室中，1座是由金山花卉產銷班長嚴慶榮與妻子黃美娟共同經營的青昀苗圃，另1座則是由花農蔡文生及蔡承翰（新北青農聯誼會金山萬里分會副會長）父子共同傳承的茂生苗圃，兩者皆為繼承家業、返鄉扎根的新生代，他們的投入與升級，正是萬金杜鵑品牌推動產業轉型、吸引人才回流的具體成果。

農業局表示，本次智能美學溫室落成啟用，讓萬金杜鵑季節性的花展，延伸為常年性的產業活動，也成功塑造令人過目不忘的品牌地標，全新亮點為明(115)年度的萬金杜鵑花展提前凝聚人氣，亦期成為產業永續的品牌示範基地，吸引更多青年看見產業前景、願意返鄉接班。相關花展資訊民眾可上萬金杜鵑官網（https://www.wanjinazalea.com.tw/）查詢。



