萬金杜鵑獲國際8大獎肯定 雙展場花展農曆年前熱鬧登場

▲萬金杜鵑獲國際8大獎肯定，萬金地區花農與藝術家團隊於市政會議獻獎，市長侯友宜感謝民間團體齊力推動萬金杜鵑品牌，讓新北之美躍上國際。(圖：新北市農業局提供)

新北市的「萬金杜鵑」榮獲八項國際獎項，包括ＩＤＡ設計獎和倫敦傑出地產獎，受到廣泛肯定。新北市長侯友宜（二十一）日在市政會議上頒獎，感謝花農及藝術家團隊的努力，並讚揚農業局的貢獻，讓新北的美麗在國際舞台上閃耀。萬金杜鵑花展將於二月七日開幕，誠摯邀請民眾前來賞花。

侯友宜指出，萬里和金山是全國杜鵑花苗的主要產區，年產量達六百萬株。市府致力於打造萬金杜鵑品牌，吸引年輕農民返鄉，促進地方經濟及產業的永續發展，並獲得國際認可。農業局成功推動品牌，使杜鵑年銷售量增長百分之二十，吸引年輕農民回鄉接班。

此次萬金杜鵑獲得二０二四 ＩＤＡ設計獎、倫敦傑出地產獎、二０二五柏林設計獎、羅馬設計獎、未來藝術設計獎、法國設計獎、繆斯設計獎及巴黎設計獎，至今已獲得十八項國際賽事的肯定，並榮獲十九座獎項。

在頒獎典禮上，來自萬金地區的花農及藝術家代表分享了這份榮耀。農業局推動萬金杜鵑品牌，廣植超過十萬株杜鵑，並舉辦春季花展，透過攝影展和小旅行推動經濟發展。農業局輔導花農打造智能環控溫室，改變傳統印象，成為年輕農民的堅強後盾。

新北市農業局長諶錫輝表示，萬金杜鵑花展將配合花期於農曆年前登場，並以萬里和金山雙展場的形式舉辦，將邀請跨界藝術家及當地知名景點如法鼓山等與花農合作，打造大型杜鵑花藝作品，同時也將復刻全台唯一的「杜鵑美術館」，花展期間將展出新品種杜鵑。