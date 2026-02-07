萬金杜鵑花展開跑 侯友宜邀新春踏青賞花海

（記者陳志仁／新北報導）「2026萬金杜鵑花展」即日起至3月8日在萬里、金山地區盛大登場；新北市長侯友宜7日出席開展活動指出，今年花展以雙展場形式呈現，並打造全台唯一「杜鵑美術館」，展出30種特殊品種杜鵑，邀請民眾新春期間前來賞花踏青。

圖／侯友宜表示，今年花展以雙展場形式展出，更打造全台唯一的「杜鵑美術館」，期間分別展出30種特殊品種杜鵑。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜表示，新北市擁有豐富的山海景觀及農漁特產，唯有透過品牌化、永續化經營，才能讓地方特色被更多人看見；萬里與金山是全國杜鵑花產量最高的產區，感謝在地花農、農會及藝術家與市府攜手合作，成功推廣「萬金杜鵑」品牌，近五年產銷量成長約兩成，並屢獲國際獎項肯定，成果相當不易。

侯友宜指出，萬里、金山地區杜鵑花年產量高達六百萬株，本次花展展期自2月7日至3月8日，民眾可於金山區中山溫泉公園、萬里區瑪鋉運動公園、觀光公園及大鵬足湯公園等地；欣賞新北杜鵑花之美，歡迎民眾春節期間安排一趟賞花小旅行。

本次花展由品牌總顧問凌宗湧領軍，結合多位藝術家與在地花農，在金山中山溫泉公園打造「杜鵑之道」，將地方文化特色轉化為花藝地景，展現「萬金意識，柔中帶剛」的精神；侯友宜提到，今年花展結合多個在地知名地標與團隊參與創作，其中新北市金屬門窗商業同業公會加入設計行列，為花展注入嶄新視覺。

新北市政府農業局局長諶錫輝補充，花展期間週末及例假日安排街頭藝人演出、小農市集及手作體驗課程，民眾現場拍照打卡可兌換限量「品牌美植袋」，並參加集章活動；萬金杜鵑攝影比賽也將同步展開，收件期間自3月9日中午12時至3月22日止，相關活動資訊可至萬金杜鵑官網查詢。

