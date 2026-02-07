萬金杜鵑花展開跑 可賞30特殊品種杜鵑 (圖)

台北市 / 綜合報導 1名20歲的李姓男子，4日在台北市民權西路上，看到有一名身障人士在賣彩券，先是謊稱要購買，再以身上沒錢為由，要對方與他一起到附近超商領錢，隨後直接拿走一本刮刮樂，又假借清點張數，趁機詐走99張面額100元刮刮樂後逃逸。警方獲報後發現，嫌犯曾利用同樣手法在南部犯下多起案件，去年還在高雄謊報捷運站內有炸彈，前科累累的他，一再犯案，就連剛上任的台北市警察局長林炎田都認出他來，昨(5)日警方也在彰化市區的一處網咖，將他逮捕送辦。將手中一疊疊彩券來回把玩，黑衣男在超商內，與眼前的賣彩券的身障人士交談，隨後手指向外面，男子便摸摸耳朵往外走，但卻再也沒有回來，身障人士等啊等，這才驚覺原來一切是場騙局。遭騙身障人士：「100塊(彩券)總共有好幾種，然後就挑挑挑，然後都拿一疊拿一疊給我算，然後他(嫌犯)說我算太慢，然後他就把100塊的彩券，撕一張撕一疊。」4日下午4點多，身障人士坐著輪椅，在台北民權西路上賣彩券，這時李姓男子上前，謊稱要買99張100元的刮刮樂，但身上沒帶錢，要對方跟他一起到對面超商領錢。過程中男子拿走一本刮刮樂彩券，騙說要去外面清點張數，趁對方清點彩券時揚長而去，等到身障人士發現異狀，已經來不及了。遭騙身障人士：「因為我是靠賣彩券生活的，難過一定會難過，我要賣很久才有辦法賺到9900(元)，因為我彩券一張才賺10塊而已。」身障人士說自己生活過得很苦，想說要過年了買氣會很好，沒想到竟遇到騙子，附近攤商也為他打抱不平。附近攤販：「他(身障人士)昨天(5)晚上都沒有睡，窮人沒錢啊，(身障人士)當然是很難過啊，沒錢啊。」警方獲報後，調閱沿線監視器畫面，發現男子十分狡猾，先是搭公車到台北車站後多次步行亂晃，接著搭火車逃逸，警方掌握他在彰化站下車，立即派員南下抓人。台北市警中山分局偵查隊長鄭文學：「經過分析比對之後，鎖定其(嫌犯)藏匿的地點，並且在隔天(5)早上7點多的時候，在彰化市區的網咖之內，將犯嫌拘提到案。」警方調查，20歲的李姓男子，過去在南部縣市也常用類似手法行騙，去年12月，更在高雄謊報捷運站內有炸彈，被依恐嚇危安送辦後收押，前科累累的他包括竊盜等案件，加一加超過70筆，已經是警方的熟面孔。因此1月才從高雄市警察局長調任的，台北市警察局長林炎田，看到通報影像時，一眼認出嫌犯身分，全案最後依詐欺罪嫌移送法辦。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言