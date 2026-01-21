萬金杜鵑躍上國際舞台 侯：讓世界看見新北之美

《圖說》萬金杜鵑獲國際8大獎肯定，萬金地區花農與藝術家團隊今日於市政會議獻獎，市長侯友宜感謝民間團體齊力推動萬金杜鵑品牌，讓新北之美躍上國際，左一農業局長諶錫輝。〈農業局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府推動的「萬金杜鵑」品牌成果再創高峰，榮獲包括IDA設計獎、倫敦傑出地產獎、柏林設計獎、羅馬設計獎、未來藝術設計獎、法國設計獎、繆斯設計獎及巴黎設計獎等8項國際大獎肯定，今（21）日於市政會議中獻獎表揚。市長侯友宜表示，感謝萬里、金山地區花農與藝術家團隊的投入，讓新北農業美學躍上國際舞台。2025萬金杜鵑花展將於2月7日正式開展，歡迎請民眾走訪北海岸賞花迎春。

他指出，萬里、金山為全國最重要的杜鵑花苗產區，年產量高達600萬株，是台灣杜鵑產業的核心基地。市府為吸引青年返鄉、串聯產業鏈，積極打造「萬金杜鵑」品牌，結合農業、生態與藝術，成功帶動北海岸觀光人潮與地方經濟，也讓新北優質農產獲得國際肯定。並肯定農業局推動品牌有成，近年杜鵑銷售量成長約2成，吸引多位青農返鄉接班，為產業永續奠定基礎。

《圖說》金山中山溫泉公園的杜鵑—資料照片。〈農業局提供〉

農業局長諶錫輝表示，今日獲獎成果，由多位代表共同分享榮耀，包括培育超過300種杜鵑、被譽為「杜鵑博士」的萬里花卉產銷班班長柳枝芳，金山花卉產銷班班長嚴慶榮，以及品牌總顧問、CNFlower創辦人凌宗湧等多位藝術家與景觀設計團隊代表，象徵萬金杜鵑結合在地農業與跨界創意的成果。

他說，市府近年在萬里、金山產地廣植超過10萬株杜鵑，並與花農及藝術家合作辦理萬金杜鵑春季花展，透過花藝展覽、攝影展及產地小旅行等方式，帶領民眾深入認識杜鵑產業，推動全年型經濟。

《圖說》最受矚目、全台唯一的「杜鵑美術館」將於今年花展期間展出新品種杜鵑，邀請民眾至萬里金山賞花—資料照片。〈農業局提供〉

同時也輔導花農建置融合美學的智能環控溫室，提升生產效率與工作環境品質，溫室外觀以粉紅與白色杜鵑色系設計，翻轉傳統農業設施印象，成為地方新地標。

諶錫輝進一步說明，萬金杜鵑此次榮獲2024至2025年間8項國際設計大獎，累計已獲得18項國際競賽肯定、19座獎座，展現新北農業結合設計與品牌力的卓越成果。今年萬金杜鵑花展配合花期，將於農曆年前以萬里、金山雙展場形式登場，邀請跨界藝術家與在地知名景點如法鼓山等合作，打造大型杜鵑花藝作品，並復刻全台唯一的「杜鵑美術館」。