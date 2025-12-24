萬金聖母聖殿子夜彌撒求平安 越夜越熱鬧

萬金聖母聖殿今天舉辦平安夜相關活動。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東的萬金聖母聖殿是全台最古老的天主堂，今天平安夜也迎來重頭戲「迎聖嬰」，將聖嬰像帶回聖殿，舉行子夜彌撒、親吻聖嬰等儀式，整個過程在眾人簇擁下前往迎接聖嬰回到聖殿，過程莊嚴聖潔。

萬金聖母聖殿延續百年傳統，今天由兒童教友扮成聖母瑪莉亞及聖若瑟，乘坐牛車，在神父帶領下繞行村莊，前往今年聖嬰降臨地點赤山村迎接聖嬰，由於網路上有人PO出昨天街道空無一人的照片感嘆，但真正的平安夜整個萬金村卻是越夜越熱鬧，人潮摩肩擦踵，就盼與信徒一同共沐神恩。

萬金迎聖嬰活動每年由佳佐、赤山、田仔厝、大庄、檨仔宅、後壁埔、頂頭等7個區域，輪流選擇1戶擔任聖嬰誕生人家，遊行隊伍沿路高唱聖歌，並拉著牛車把耶穌誕生的消息告訴大家，今年選擇的地點在當地的「老厝54」，不僅擁有大廣場，也正好在樹下佈置耶穌降生的馬槽，隨後由兒童教友所扮成聖母瑪莉亞及聖若瑟，將聖嬰迎接回到聖殿。

隨後由神父帶領教友進行子夜彌撒、親吻聖嬰等儀式，整個教堂園區全是滿滿信徒，教堂外也因人潮眾多，由警方進行封路改為徒步區，兩旁則有許多攤販。觀光客或是信徒若走累了，就在徒步區採買食用，再到教堂區參與子夜彌撒等儀式，過程聖潔莊嚴，而整個村落在社區發展協會燈飾的佈置下，可說是成為洋溢耶誕的村落，展現不同於道教的宗教氛圍。

萬金社區發展協會理事長潘譽仁說，今年的耶誕季和天主堂攜手，耶誕季除安排萬金老照片展，前兩週也有室內樂團表演，加上請來的福爾摩沙餐車聯盟在昨、今兩天夜間擺攤，並和志工分送雞湯溫暖人心，並搭配整體光環境，希望能營造更有耶誕的氛圍，在歷經北捷事件動盪後，社會更需要宗教的力量讓平安喜樂能散播撫慰人心。

萬金聖母聖殿今天舉辦平安夜相關活動，圖為迎接聖嬰。(記者陳彥廷攝)

萬金聖母聖殿今天舉辦平安夜相關活動，圖為迎接聖嬰前由神父祈福。(記者陳彥廷攝)

萬金聖母聖殿今天舉辦平安夜相關活動，沿線民眾都有人自製馬槽，相當應景。(記者陳彥廷攝)

萬金聖母聖殿今天舉辦平安夜相關活動，是越夜越熱鬧。(記者陳彥廷攝)

萬金聖母聖殿今天舉辦平安夜相關活動。(記者陳彥廷攝)

萬金聖母聖殿今天舉辦平安夜相關活動。(記者陳彥廷攝)

沿途也有馬槽裝飾展。(記者陳彥廷攝)

萬金聖母聖殿今天舉辦平安夜相關活動，是越夜越熱鬧。(記者陳彥廷攝)

