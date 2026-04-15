萬隆站「男子突吼」引起乘客緊張 捷警到場處置幸無危害

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文山第二分局員警到場畫面。(圖／記者李健興 翻攝）

【警政時報 李健興／台北報導】台北捷運萬隆站昨（14）日晚間發生一起旅客吼叫事件，一名男子於車廂內因不明原因大聲吼叫，引發在場乘客關注與緊張情緒。站務人員與保全獲報後立即到場處理，並依相關規定拒絕該男子繼續搭乘，通報捷運警察及轄區警方協助，將其護送出站，避免影響其他旅客安全。

捷運警察隊表示，當晚19時30分接獲通報後迅速到場，並會同轄區文山第二分局萬盛派出所處置。經查該男子並未攜帶危險物品，現場亦無任何肢體衝突或人員受傷情形，整起事件並未造成實質危害，捷運系統營運亦維持正常，未受影響。

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捷警呼籲，民眾搭乘捷運時，如遇異常行為或可疑人士，應立即透過車廂緊急通話鈕或向站務人員求助，亦可撥打110報案電話。警方將迅速到場處理，以確保大眾運輸環境安全與乘車秩序。

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