萬顆毒蛋流向新北 已賣掉4600顆

台中市衛生局10日主動稽查龍忠蛋行，揪出彰化文雅畜牧場竟有4萬顆在移動管制期內出產的雞蛋外流至台中，台中市長盧秀燕18日在議會備詢時透露「不只流入台中市，其他縣市還有」，彰化縣衛生局隨後證實9日另有50籃、1萬顆雞蛋外流至新北市新莊區兩家蛋行，新北市衛生局攔截5400顆雞蛋全數退回上游，餘4600顆已流入早餐店、雜糧行及散客。

此外，彰化地檢署前天約談龍忠蛋行林姓負責人，訊後以詐欺及違反《食安法》以20萬元交保，昨再約談文雅畜牧場陳姓負責人，訊後依違反《食安法》以40萬元交保。

盧秀燕昨指第二批不只流入台中，因不是台中的事權，不便說明。她強調做生意並不難查，一定有登記，相關人員有權責去查，查到趕快公布，否則形成食安大破口。台中市食安處昨下午派員再到龍忠蛋行稽查，該蛋行持續受理顧客退錢或換蛋，一位女員工稱他們是在不知情下進貨，「是政府的問題」。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，文雅畜牧場9日實際出貨有5.7萬顆蛋，其中4萬顆由台中龍忠蛋行自行載運回台中販售，中市衛生局回收下架7600顆、檢調單位搜索查出2600顆，共追回1.2萬顆已銷毀，實際售出2.98萬顆。另1.7萬顆蛋品，1萬顆運送至新北市，售出4600顆，5400顆回收下架銷毀，7000顆蛋品尚未出貨即被衛生局攔截。

為避免文雅畜牧場雞蛋再度流出，彰化縣政府17日取得檢方同意後，除採樣每日生產雞蛋共110顆冰存外，1210箱散蛋、1447盒盒蛋、77.215公斤軟殼蛋，總計約25萬顆蛋於17日晚間漏夜銷毀，因業者已進行強制換羽，16日起蛋場已停產，但動防所仍將每日派員到蛋場巡查。

文雅畜牧場飼養雞隻4.9萬隻，每天生產約4萬顆蛋，9日該場單日出貨多達5.7萬顆，被高度懷疑摻入之前的問題蛋，食藥署已令文雅畜牧場所有蛋品一律預防性下架、禁止上市。據悉，檢方約談及搜索龍忠蛋行、文雅畜牧場等相關人員，雞蛋數落差及是否有混蛋情形，都是追查範圍。

食藥署9日公布文雅畜牧場的4批違規蛋品，均未流入新北市。但新北市衛生局9日傍晚接獲彰化縣衛生局通知，文雅畜牧場有轉售給新北市新莊區中港路「六吉行」及新泰路289巷陳姓業者共50籃、1萬顆蛋，10日即派員登門稽查，共攔截27籃、5400顆全數退回上游，餘23籃、4600顆已賣給早餐店、雜糧行及散客。新北市衛生局已要求這2家蛋行提供有疑慮消費者退換貨。