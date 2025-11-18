萬顆管制毒蛋流向新北 賣出4600顆

彰化縣文雅畜牧場四萬顆管制雞蛋本月九日賣到台中市，市長盧秀燕昨在議會說，第二批毒蛋不只流入台中。彰化縣衛生局坦言，同一天有一萬顆蛋銷到新北市兩家蛋行，僅追回五千四百顆，四千六百顆已售出，多賣給散客。

文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，八日短暫解除移動管制後，畜主九日將管制中雞蛋出售，彰化縣府雖有掌握，卻未對外揭露此訊息；台中市食安處十日稽查發現文雅的雞蛋又賣到龍忠蛋行，十四日驗出芬普尼超標，全案才對外公開。

盧秀燕昨在議會答詢表示，食安問題至關重要，中市負責稽查通報，就她所知文雅九日出貨的第二批毒雞蛋，並不止賣到台中，別的地方還有，她不便說明；畜牧場與蛋行做生意都會登記，哪天賣到哪間蛋行、數量等，相關單位有稽查權責，可調出貨資料，查到就應盡快公布，不然會形成食安大破口。

彰化縣衛生局長葉彥伯昨下午說明，五日自文雅畜牧場移動管制起，對蛋品出貨都有掌握，並與檢調密切聯繫，九日文雅認為解除管制，當日實際出貨二八五籃、五萬七千顆雞蛋，分別給龍忠蛋行二百籃四萬顆蛋，另有蛋車載走八十五籃一萬七千顆。

葉彥伯說，衛生局當天攔截卅五籃七千顆沒出貨，有五十籃約一萬顆賣到新北市；新北市九日接獲通知，下架回收廿七籃五千四百顆，實際賣出四千六百顆蛋；彰化縣食品業者因縣府禁止接受文雅的蛋，未流入彰化縣境店家。

新北市衛生局食藥科長楊舒秦說，十日稽查攔截廿七籃蛋，已退回給上游畜牧場，剩下廿三籃已銷售至早餐店、雜糧行及傳統市場等九處，因新北已是下游的下游，稽查時已無問題蛋品，也未抽驗雞蛋。

文雅飼養五萬隻雞，日產蛋四萬顆，每天出貨約四萬顆，據了解，因九日出貨量超過平常數量，縣府因此懷疑出貨時混到之前的蛋，才讓芬普尼超標雞蛋流出；龍忠蛋行是否知情，將是檢方調查重點。

