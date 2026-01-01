萬顆饅頭聚善心 大愛共善傳溫情

台中市豐原區的慈濟志工「陳明珠」，從2025年3月起，推動饅頭志工團隊，20多名志工，每月2次在豐原靜思堂會合，大家一起製作饅頭，每次製作出的2千多個饅頭，全都募心募愛，所得全數捐給大愛共善，協助國內外需要幫助的人。發起人陳明珠，原本不懂饅頭製作，她用心學習製作技巧，再擔任種子教師，教導其他志工如何製作，這不但廣招更多志工和會眾，投入愛心行列，也讓豐原的愛心饅頭，成為當地一項特色美食。

慈濟志工 吳世璿：「第一個步驟 就是要先下麵粉，然後發酵粉 鹽巴，下去打(攪拌)混合。」

慈濟志工 陳明珠：「有一位實業家 捐了一台攪拌機，覺得要好好利用它。」

一台愛心捐贈的麵粉攪拌機，促成了20多名饅頭超人的組合團隊。

慈濟志工 萬玲玲：「秤400公克(麵團) 做4顆饅頭， (我)手腳都在痛(關節炎)，可是我還是很喜歡出來參與，有成就感。」

2025年3月起，饅頭志工團隊每月動員2次，每次製作2千多個饅頭、募心募愛。

慈濟志工 吳世璿：「我們先用中筋麵粉做饅頭，然後裡面有黑芝麻 南瓜子，枸杞 核桃5種，大家都讚不絕口 好吃。」

慈濟志工 陳明珠：「每一顆(饅頭)都是捐弘法利生，或者是捐大愛共善，付出一點心力 讓上人讓慈濟，去救更多的海內海外的苦難的人。」

揉、壓、捏、捲、切，每道細膩的工序，都是多次失敗後的經驗累積。

慈濟志工 陳明珠：「做饅頭 真的不容易，原來都要很細膩地 很專注地，而且很用心地，所以裡面也學到很多的法，應用在我們的修行路上。」

發起人陳明珠、從完全外行，到如今成為種子老師，一生無量的饅頭手藝，從資深志工、傳給了新進志工和社區會眾。

社區志工 藍慧真：「看到饅頭的成形， 然後發(酵)得很漂亮，我們就會非常地歡喜，就會覺得說這是一個很有能量，然後可以跟大眾結緣。」

饅頭出爐，隨著蒸氣升騰，撲鼻而來的是香氣，也是愛與幸福的味道。

