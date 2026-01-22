萬馬奔騰百福臨門苗縣二0二六年新春揮毫活動宣傳記者會

萬馬奔騰百福臨門苗栗縣二0二六年新春揮毫活動宣傳記者會。（記者江乾松攝）

苗栗縣二0二六年新春揮毫活動宣傳記者會昨二十二日在縣府第一辦公大樓舉行，副縣長邱俐俐表示，縣府將持續推動文化扎根讓藝術成為苗栗日常的一部分，並且邀請大家募集愛心，藉由發票捐贈給縣內社福團體換取春聯，把關懷與祝福一起傳到各個角落。

二0二六農曆馬年將至，苗栗縣政府為發揚書法的傳統底蘊及多元面貌的求新求變，將邀請三十六位書法名家於一月二十三日至二十五日舉辦新春揮毫活動，並透過民眾發票捐贈免費換取春聯，發票將全數捐給縣內社福團體。今年活動主題為「萬馬奔騰、百福臨門」，並由邱耀彬、謝鴻卿兩位老師以精湛的揮毫功力配合彩繪的創意手法以燈籠呈現，為馬年妝點繽紛的色彩，象徵來年「駿馬奔騰開新路，吉星高照報平安」，並祝福大家「圓圓滿滿、馬到成功」。

副縣長邱俐俐感謝書法大師邱耀彬老師、謝鴻卿老師親自揮毫展演，寫下對新的一年「持續向前、穩健前行」的祝福與期許。副縣長並表示，縣府在縣長的帶領下持續穩健的推動文化扎根與生活美學，讓藝術不只被看見，而是真正成為苗栗日常的一部分，陪著大家走過每一個年節、每一段日子。

苗栗縣政府文化觀光局局長林彥甫表示，縣府與苗北藝文中心於一月二十三日至二十五日舉辦新春揮毫活動，三天共邀請三十六位書法名家現場揮毫，將經典佳句轉化為祝賀春聯，讓民眾免費以統一發票兌換索取，紙張統一由主辦單位提供，不得自行攜帶並要求老師書寫，相關詳細資訊如下：

苗栗縣政府：於第一辦公大樓一樓大廳共安排四場次，每場次各有六位書法名家到場服務，分別為一月二十三日與一月二十四日上午九時至十一時三十分（上午十一時截止兌換號碼牌）、下午二時至四時三十分（下午四時截止兌換號碼牌），憑一一四年十一月至十二月及一一五年一月未列印買受人統一編號之發票收執聯，不限金額，即可依據發票數量兌換不同種類的春聯。

苗北藝文中心：於演藝廳一樓大廳共安排二場次，分別為一月二十五日上午九時三十分至十一時三十分、下午一時三十分至三時三十分，有關免費兌換不同種類之春聯辦法，及新春版畫拓印與新春創意春聯之取得方式將依苗北藝文中心公告內容為主。

本次活動募集的發票將全數捐贈給縣內社福機構，藉由寒冬送暖的形式傳遞溫暖與關懷，以公益行動幫助更多人，歡迎大家一同將發票轉化為愛心，繼續散播愛的種子，願大家在未來一年闔家平安、心想事成！詳細資訊請至「貓裏藝文」FB粉絲專頁或至苗栗縣政府文化觀光局網站（https://www.mlc.gov.tw/）及苗栗縣苗北藝文中心網站（https://www.miaobeiac.org/）查詢。