將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

即時中心／陳奕劭、許雯絜報導

桃園市經國路與天祥三街口昨（11）日晚間發生一起死亡車禍，一名涉毒嫌犯因逃避警方追緝，開著白色車輛展開警匪追逐，豈料失控打滑，波及2位路人，導致2人送醫後不治身亡。對此，台北市長蔣萬安今（12）日回應，對毒駕零容忍，支持中央提高相關刑罰，市府也會配合相關防制作業。





蔣萬安回毒駕

蔣萬安受訪表示，他們對於「毒駕」絕對零容忍，也支持中央來提高相關的刑罰。從源頭追查、後端重罰以及完善各項的建置、戒治。

廣告 廣告

他指出，警察局也全面進行各個重要路口相關的攔阻檢查，我們也希望能夠溯源，來追到源頭，來遏止這樣子的毒品氾濫。日前中央也提高到一級毒品，市府會配合相關的防制作業，加強攔檢、稽查，希望能夠遏止毒駕、藥駕。

南投縣長許淑華也認為，毒駕、酒駕零容忍，但即便在立法院刑責提得再高，如果法官對於毒駕、酒駕沒有意識和同理心的話，也會造成很多憾事。這必須要讓行政院整體去檢討，整個國家制度應該怎麼樣全體面對。

蔣萬安回無菸城市

關於無菸城市人力稽查不足問題，蔣萬安回應，目前西門町之前有一個月的宣導期，6月1日開始進入禁菸範圍，他們開始透過勸導為目的，以開罰為手段。目前統計下來，超過9成民眾在宣導期全面配合，百分之百的店家也都配合。

他指出，6月1日起目前經過勸阻，都會願意馬上熄菸，而且到指定的吸菸區。他們已經減少6分之1的基層公務員進行相關巡查，也會增加委外人力進行宣導。這部分會持續來推進，這是所有市民的期待。

快新聞／桃園毒駕撞死2無辜路人！蔣萬安怒了：支持中央政府重罰

桃園昨晚發生一起毒駕，造成2名無辜路人送醫後不治。（圖／民視新聞資料照）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：快新聞／「萬」事Call中央？桃園毒駕撞死2無辜路人 蔣萬安怒了：支持政府重罰

更多民視新聞報導

毒駕累犯撞死人最重才「無期」！王世堅籲：應直接死刑

桃園毒駕悲劇奪3命！網怒點名藍白「這1事」

想選總統？蔣萬安喊廢監院 遭沈伯洋翻舊帳打臉：上次國民黨杯葛修憲

