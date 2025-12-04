萬一沈伯洋在海外被抓更棘手 馬文君籲外交部擬有效SOP

雲林男子疑與嫌犯同名，在阿布達比機場轉機遭誤抓，扣留5天才獲釋，立委馬文君要求外交部長林佳龍研擬有效明確的SOP。（資料照片／楊靜茹南投傳真）

立委馬文君認為，近期大陸對國軍資通電人員、多名政治人物發布通緝令，若沈伯洋委員在海外被抓，狀況更棘手，要外交部未雨綢繆。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

雲林縣陳姓男子疑與嫌犯同名，在阿布達比機場轉機遭誤抓，扣留5天才獲釋，立委馬文君認為，近期大陸對國軍資通電人員、多名政治人物發布通緝令，若沈伯洋委員在海外被抓，狀況更棘手，要求外交部長林佳龍研擬有效明確的SOP，保護國人。

馬文君說，陳姓男子在阿布達比遭武警帶走扣留，當時家屬求助鄰近的駐杜拜辦事處，卻被回覆和當地沒有聯繫管道，無法交涉，甚至丟了連結，要家屬自己找資訊、找當地律師處理。

馬文君指出，外交部主要工作除了拓展外交關係，另一個重要任務，就是提供海外國人緊急狀況的協助，此事件中她只看到辦事處的消極處理，直到家屬向國內求助，外交部才動起來，聯繫杜拜警方與家屬，最後才讓當事人獲釋。

馬文君擔憂，這次是一般民眾因同名同姓被「誤抓」，但這狀況不是第一次，也不會是最後一次，尤其是近期大陸對國軍資通電人員、多名政治人物發布通緝令，如果是沈伯洋在海外被逮捕，牽扯的可能是國安、政治層級，狀況更棘手複雜。

馬文君要求外交部應該未雨綢繆，不僅針對國人，也要為國軍、特定政治人物在海外被捕的問題，研擬有效明確的SOP，各代表處也應該根據駐地法律、規定，找出合宜處理方式，萬一又遇到類似狀況，才能保護國人。

林佳龍回覆，外交部根據相關狀況都有擬訂SOP，也會根據各地是否與大陸有引渡、司法互助等資訊做整理，相關資料將提供給委員會進一步說明。

