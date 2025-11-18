落地台北踏出關鍵一步！輝達副總裁拜會蔣萬安 遞交T17、18投資意向書

記者盧素梅／台北報導

輝達公司全球不動產副總裁Scott Ekman今（18）日拜會台北市長蔣萬安，遞交營運總部選定T17及T18用地之書面投資意向書。（圖／資料照）

輝達執行長黃仁勳在今年5月宣布海外總部將落腳台北市的北投士林科技園區，引發各界關注。台北市政府今（18）日指出，輝達公司全球不動產副總裁Scott Ekman一行人今天下午正式拜會台北市長蔣萬安，並代表黃仁勳親向市長遞交營運總部選定T17及T18用地之書面投資意向，象徵輝達落地台北的踏出關鍵一步。

台北市政府晚間發出新聞稿指出，美商輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳於今年 5 月 Computex Taipei 期間宣布，將在台北市北投士林科技園區設置海外企業總部，引起國內外產業界高度關注。輝達公司全球不動產副總裁Scott Ekman一行人今天正式拜會台北市長蔣萬安，並代表黃仁勳親向市長遞交營運總部選定T17及T18用地之書面投資意向，象徵輝達落地台北的踏出關鍵一步。

台北市政府指出，會中蔣萬安表示熱情歡迎、稱他們的到來如同久違的加州陽光，輝達方則向市府表示由衷的感謝。Ekman表示，真的很感謝市府的每位keyman（關鍵人物），在這段時間總是配合時差，即使是在台北半夜時分仍與輝達持續視訊、密切討論。他也表示接下來會與市府繼續熱線、加快後續投資計劃書與建築計畫的進程。雙方也就後續程序交換意見，相約於農曆年前完成簽約程序。

台北市政府並指出，輝達預計未來在台北的首座海外營運總部，將延續美國總部星艦的概念，打造一座指標性的建物，希望能成為台北的新地標。對此，蔣萬安市長表示，市府團隊所成立跨局處的專案小組後續將辦理專案設定地上權相關行政程序，讓輝達海外企業總部盡速興建並啟動營運。

台北市政府表示，會面尾聲，蔣萬安向Ekman一行致贈特製的「T17、T18土地權狀造型悠遊卡」，Ekman則回贈輝達吉祥物皮衣白熊玩偶。蔣萬安期許，在輝達總部落成後，雙方能展開更全面且深入的合作，共同推動台北市智慧城市持續進步，「Bye and see you soon!」（很快再相見）。

