落地台灣就被騙？櫻花妹一掃QR Code「50美元沒了」 入境卡網站攏系假

日本一名遊客來台，竟在入國審查時掃QRcode被詐騙。翻攝ANN新聞畫面



台日友好，因此不少日本人也都會選擇來台灣旅遊，但一名年輕的日本女遊客11月來台旅遊時，入境審查區看到有廣告旗幟指出，須上網填寫入境卡，因此掃描QR Code操作，沒想到最後竟然被走50美元（約新台幣1572元）。日本女遊客氣炸，回國後向日本媒體投訴，移民署澄清，TWAC是「免付費」線上填報，任何需要手續費的網站都非官方網站。

日本的《ANN電視台》報導，本來外籍旅客入境台灣使用手寫的入境表格，因此在飛機上都會發放表格，或是旅客至入境處填寫。但是10月起改為線上登錄，旅客須在入境前3天上網完成表格填寫，且不需任何費用。

一名年紀僅20多歲的日本女遊客11月來台旅遊時，由於不清楚新規定，在入境審查區排隊時，看見一旁有印有「入境必須持有入境卡」的旗幟，因此立刻慌忙地掃描一旁旗幟上的QR Code。

女遊客在完成一系列資料填寫，最終出現必須付手續費的畫面，女遊客不疑有他，最後被騙走50美元（約新台幣1572元）的手續費。年輕女遊客向日本媒體投訴表示，「我以為是台灣官方設置的正式網站，沒想到最後竟然要求付費，真的很生氣被騙了。」

我國駐歐盟兼駐比利時代表處就曾發文指出，近期出現仿冒「台灣入國登記表」（Taiwan Arrival Card, TWAC）之假網站（如「TAIWAN ONLINE ARRIVAL CARD」），透過收取費用，聲稱可代辦入境資料，恐造成個資外洩與財務損失。但是，TWAC是「免付費」線上填報，外來旅客於抵達台灣前三天內，可至移民署TWAC官方網站完成申請，資料填寫完成後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存的電子信箱，當旅客入境通關時，無需向查驗人員出示申報憑證，查驗人員讀取護照後，系統會自動帶出填寫資料

