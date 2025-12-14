落寞背影...16歲少女葬身火海父忍痛相驗 在校任副班長人緣好師生不捨

周父相驗完畢後離開殯儀館。翻攝畫面

新北市新莊區今（14日）凌晨發生公寓惡火，16歲周姓少女在客廳被發現燒成焦屍，不幸罹難。周父下午前往板橋殯儀館相驗，強忍喪女之痛，情緒平靜；少女就讀的穀保家商校長受訪時則表示，周生在校人緣好，師生聽聞噩耗都很難過不捨，校方明天將到班上進行團體輔導。

新莊建中街1棟4層樓公寓，今日凌晨4點半左右發生火警，客廳雜物起火後火勢迅速蔓延，火煙不斷從2樓竄出，警消獲報後趕往現場搶救，並疏散樓上住戶，不料在火勢熄滅後，消防隊員進入火場殘火處理，發現周姓少女倒臥在客廳中，已經燒成焦屍明顯死亡。

新莊建中街一處公寓凌晨發生火警，16歲周姓少女不幸罹難。民眾提供

據了解，死者與父親平日相依為命，周父從事保全工作，案發時人在上班並不在家，接獲愛女噩耗後悲痛趕回家處理後續事宜，不過到下午前往殯儀館相驗後，周父情緒已較為平靜，強忍喪女之痛完成相驗程序，結束後不發一語離開殯儀館。

而少女發生不幸的意外也傳回就讀的穀保家商，校長嚴英哲表示，周生在學校擔任副班長，成績中上、人緣好，表現一切都很正常，這次發生這樣的憾事，校方、同學都很難過，導師已經有先告知幾個跟她比較要好的同學，後續也在班級群組告知，預計明天早上會到班上進行團體輔導。

火警發生原因，初步研判與電器延長線走火有關，但詳細原因仍待火掉人員調查釐清；而檢方相驗後，確認少女應是大量濃煙造成吸入性嗆傷導致昏迷而逃生不及而被燒死，遺體嚴重碳化。



