落實企業社會責任台電首獲經濟部採購獎雙獎殊榮

台電副總蔡志孟（前排右）代表接受經濟部次長何晉滄頒獎。

▲ 台電副總蔡志孟（前排右）代表接受經濟部次長何晉滄頒獎。

台電致力穩定供電，亦積極落實企業社會責任，持續與社會創新組織多元合作，支持其產品與服務，並合力推廣電業文資，昨（十二）獲頒經濟部「2025 Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」採購獎最高榮譽「卓越領航獎」及「特別獎」肯定，為台電首次獲雙獎殊榮。

「2025 Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」頒獎典禮中，台電由副總經理蔡志孟代表接受經濟部次長何晉滄頒獎。經濟部中小及新創企業署自二○一七年起辦理此獎項，藉此鼓勵公民營企業採購社會創新組織產品或服務，協助社創組織取得資源及開拓市場商機，支持對社會及環境友善的產品。

廣告 廣告

社創組織是以創新模式解決社會、環境或經濟議題的團體。台電自二○一九年起連續七年獲頒Buying Power獎項，今年除持續攜手社創組織，結合股東會紀念品購買需求採購環保冰涼毛巾，亦因應業務需要多元採購社創產品與服務，其作為獲得採購獎首獎「卓越領航獎」肯定。台電說明，近年亦聯手社創組織持續擴大電業文資社會參與，使文資保存由靜態典藏走向動態經營。於二○二四至二○二五年間陸續推出新店溪、濁水溪流域等「電業文化走讀」，帶動地方創生，其成果亦榮獲公務創新組「特別獎」。

台電表示，感謝獎項肯定台電關注環境、社會及公司治理議題，台電將致力永續發展及善盡企業社會責任，持續結合責任採購並與社福及社創團體組織合作，為推動環境永續與社會發展貢獻心力。