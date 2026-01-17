落實健康台灣 環境、衛福雙部長聯席會1/26召開

（中央社記者汪淑芬台北17日電）環境部長彭啓明與衛福部長石崇良，將於26日首度召開「雙部長聯席會議」，針對極端氣溫、空氣品質及脆弱族群防護，整合政策資源，落實「健康台灣」。

環境部今天發布新聞稿，為落實總統賴清德「健康台灣」的施政願景，建構全面的空氣品質與國民健康守護機制，環境部與衛生福利部16日召開第2次「空氣污染與健康影響專家諮詢會」，由環境部次長謝燕儒與衛福部次長莊人祥共同主持，11名來自醫療、公衛及環境醫學領域的專家與會，深入討論空污及極端高低溫對民眾健康的影響與因應對策。

廣告 廣告

環境部表示，接續16日的專家會議，彭啓明與石崇良將於26日首度召開「雙部長聯席會議」，屆時將邀請總統府國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會成員，針對「極端高低溫應對」、「精進空氣品質管理」及「脆弱族群防護」等核心課題整合政策資源，提升國家應對氣候風險的執行成效。

環境部表示，將與衛福部持續整合「環境防制」與「公共衛生」策略，強化大眾對生活環境風險的防護，實踐全民永續健康的願景。

謝燕儒說，未來將與衛福部共同投入經費進行「空氣污染與健康影響研究」，透過科學證據，讓治理更精準；同時，也會結合氣候變遷調適機制，針對極端氣候強化預警，落實保護國民健康的承諾。

環境部與衛福部於2025年10月籌組成立「空氣污染與健康影響專家諮詢會」，每季召開1次會議，昨天是第2次會議，針對「空氣污染與健康關聯」進行討論。（編輯：吳素柔）1150117