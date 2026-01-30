落實兒童表意權 屏縣新埤鄉貓頭鷹共融公園正式啟用

屏縣新埤鄉「貓頭鷹共融公園」，由縣長周春米（中）等人揭牌後正式啟用。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

春節假期出遊走春屏東再添熱門新去處！地方鄉親殷殷期盼的新埤鄉貓頭鷹共融公園三十日正式啟用，現場湧入大批親子家庭與遊客，園區內歡樂聲不斷、熱鬧非凡，處處洋溢快樂氣氛。

縣長周春米表示，為落實兒童表意權並深耕在地環境教育，斥資總經費一億二千餘萬元，其中縣府自籌一億五百餘萬元，將屏縣新埤鄉綜合休閒公園轉型升級為兼具生態、教育與遊憩功能的「貓頭鷹共融公園」，加上園區花海陸續盛開，可望成為今年春節最受歡迎的走春景點之一。

新埤鄉貓頭鷹共融公園啟用典禮現場人潮滿滿，不少家長一早就帶著孩子前來卡位，一走進園區立刻被高達八公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場吸引，興奮地奔跑穿梭於溜滑梯、爬網、鑽籠等設施間，歡笑聲此起彼落；園區另一側，長輩們悠閒漫步於生態埤塘與林蔭步道間，欣賞自然景觀、談笑風生，呈現世代共享的溫馨畫面。

屏縣新埤鄉「貓頭鷹共融公園」啟用，現場擁入許多親子民眾，歡笑聲不斷，氣氛十分歡樂，是春節假期走春好去處。（記者鄭伯勝翻攝）

縣府工務處指出，公園總面積達七點七公頃，改善範圍五點五公頃，屏東縣政府為全國首個將「兒童表意權」納入制度的地方政府，於規劃初期即與在地餉潭國小合作辦理工作坊，傾聽孩子對遊戲場的想像與期待，並將創意轉化為實際設施，讓孩童親眼見證夢想成真，落實兒童參與與自主精神。

遊戲場主塔以在地生態明星「貓頭鷹」為設計主軸，結合三至六公尺高溜滑梯、爬網與鑽籠，打造多元立體遊戲空間，讓孩子在安全環境中盡情探索、挑戰自我。

為歡慶公園正式啟用，屏縣府也連續三天推出親子塗鴉體驗活動，民眾可至服務處索取底稿與蠟筆，自由揮灑創意完成作品，即可兌換精美小禮物，數量有限，送完為止，歡迎大朋友小朋友攜手走春，一同感受新埤貓頭鷹共融公園的歡樂魅力。