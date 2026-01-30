落實兒童表意權 新埤貓頭鷹共融公園正式啟用





過年走春出遊屏東再添熱門新去處！地方鄉親殷殷期盼的新埤鄉貓頭鷹共融公園，30日正式啟用，現場湧入大批親子家庭與遊客，園區內笑聲不斷、熱鬧非凡，處處洋溢歡樂氣氛。縣長周春米表示，為落實兒童表意權並深耕在地環境教育，斥資總經費1億2千餘萬元，其中縣府自籌1億5百餘萬元，國土署1000萬元、環管署600萬元，將新埤鄉綜合休閒公園轉型升級為兼具生態、教育與遊憩功能的貓頭鷹共融公園，加上園區花海陸續盛開，可望成為今年春節最受歡迎的走春景點之一。

啟用活動現場人潮滿滿，由縣長周春米邀集各級民意代表、地方仕紳及財團法人屏東縣慧光圓通普賢文教基金會吳丁文執行長等貴賓，共同為「新埤貓頭鷹共融公園」揭幕，在滿場鄉親見證下正式啟用，場面溫馨熱鬧。

不少家長一早就帶著孩子前來「搶頭香」，小朋友一走進園區，立刻被高達8公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場吸引，興奮地奔跑穿梭於溜滑梯、爬網、鑽籠等設施之間，開心尖叫聲此起彼落；家長則在一旁拍照記錄珍貴時刻，臉上滿是笑容。園區另一側，長輩們悠閒漫步於生態埤塘與林蔭步道間，欣賞自然景觀、談笑風生，呈現世代共享的溫馨畫面。

縣長周春米表示，新埤鄉綜合休閒公園原本就是生態資源豐富的場域，地方鄉親長期期盼能兼顧生態保育與親子休憩功能，縣府因此整合各界意見，打造共融友善空間。在生態保育方面，與藍色東港溪保育協會公私協力，重新改造埤塘環境，於周邊種植挺水植物印度杏菜，營造微型生態系統，調節氣候並維持生物多樣性；同時善用在地豐沛地下水資源，在埤塘旁設置水道，於夏日注入沁涼水流，增添遊憩樂趣。

周縣長感謝地方鄉親在工程期間的耐心等候，並特別感謝屏東縣議會對經費的大力支持，以及環境部環境管理署補助興建符合性別友善原則的公共廁所，完善園區整體機能。隨著花海陸續盛開，結合共融遊戲場與自然景觀，公園將成為春節期間親子出遊與休閒放鬆的首選景點。

縣府工務處指出，公園總面積達7.7公頃，改善範圍5.5公頃，屏東縣政府為全國首個將「兒童表意權」納入制度的地方政府，於規劃初期即與在地餉潭國小合作辦理工作坊，傾聽孩子對遊戲場的想像與期待，並將創意轉化為實際設施，讓孩童親眼見證夢想成真，並向縣長解說設計理念，落實兒童參與與自主精神。

遊戲場主塔以在地生態明星「貓頭鷹」為設計主軸，結合3至6公尺高溜滑梯、爬網與鑽籠，打造多元立體遊戲空間，讓孩子在安全環境中盡情探索、挑戰自我。

為歡慶公園正式啟用，屏東縣政府自1月30日至2月1日推出親子塗鴉體驗活動，民眾可至服務處索取底稿與蠟筆，自由揮灑創意完成作品，即可兌換精美小禮物，數量有限，送完為止，歡迎大朋友小朋友攜手走春，一同感受新埤貓頭鷹共融公園的歡樂魅力。

