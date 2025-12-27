落實兒童遊戲權 國教署推動友善校園共融遊戲場

國立嘉義特教學校共融遊戲場空拍圖 (教育部提供)

特教生與一般生在共融遊戲場幸福同樂 (教育部提供)

為落實《兒童權利公約》，保障身心障礙兒童享有遊戲權，並能與其他兒童平等參與遊戲與康樂活動，教育部國教署透過「補助高級中等以下學校及特殊教育學校特殊教育經費作業要點」及「補助直轄市與縣（市）政府辦理身心障礙教育經費實施要點」，補助全國高級中等以下學校設置共融式遊樂場，每校最高補助新臺幣300萬元。113及114年度累計補助全國5校，總經費約1,400萬元，逐步打造友善且包容的校園遊戲環境。

國教署表示，共融式遊樂場的核心精神，在於讓不同能力、不同需求的兒童，都能在同一空間中自在遊戲、共同成長。遊戲設施不僅符合無障礙設計原則，也兼顧不同障別兒童的使用需求，透過多元刺激、安全寬敞與高度互動性的設計，引導孩子在遊戲中發展身心能力，並培養彼此尊重與包容的態度。

在國教署的經費支持下，國立嘉義特教學校攜手推動「共築共融遊戲場」計畫，於113年獲得300萬元補助，歷經近2年的規劃與施工，全新的共融遊戲場順利完工。學校將原有戶外遊具區全面改造，引進符合共融理念的遊具，讓特殊教育學生能與普通學生一樣，享有平等的遊戲權利，也為校園創造一處促進普、特學生和諧互動的幸福空間。

共融遊戲場落成後，學校同步辦理「共融式遊具說明會」，並邀請鄰近的嘉義市港坪國小師生到校參與體驗，透過實際操作與互動，認識各項共融遊具的設計理念與使用方式。透過跨校交流，讓更多孩子理解共融遊戲的精神，從小建立友善包容的價值觀。

全新落成的共融遊戲場設置多樣安全且富有趣味的設施，包括星際太空船、輪椅轉盤、埋地式彈性網、多人翹翹板及音樂小屋等，讓學生能依自身能力選擇適合的遊戲方式，自由探索、盡情玩樂。更重要的是，特殊教育學生、普通學生與家長都能在同一空間中共同參與，透過遊戲互動學習理解差異、尊重彼此，真正實踐「共融」的精神。

國教署強調，透過共融遊戲環境的建置，有助於提升特教生的學習效益與適應能力，也讓普通學生在日常生活中自然培養同理心與包容力。未來國教署將持續編列相關預算，補助學校設置共融式遊樂場，營造友善校園，讓所有孩子都能在遊戲中融入校園生活，共同創造快樂而幸福的成長時光。