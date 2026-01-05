落實兩年條款！黃國昌曝已簽辭職書「柯曾慰留」 陳昭姿另行處理

落實民眾黨內的兩年條款制度，有意參選2026新北市長選戰的民眾黨主席、立委黃國昌今（5）日表示，已簽署辭職書，任期將到1月底為止，黨也將陸續收齊各委員的辭職書，同時透露前主席柯文哲曾對他提過續留立院。另外，立委陳昭姿情況較為特殊，需要跟柯自行處理。

立法院本會期已延會至1月31日，黃國昌今早接受節目訪問，主持人問及柯前主席為了陳昭姿力推的代理孕母版「人工生殖法」修正案，拜會民進黨立院總召柯建銘，但兩年條款已經開始倒數，要如何推動立法。

廣告 廣告

黃國昌回應時自曝，他已經在早上簽辭職書，黨團也會陸續收其他委員的辭職書，今天先簽，後續還有中選會、內政部行政程序要跑，1月31號送出來，2月1號才有辦法讓新的委員最短時間接上。以民進黨無恥的程度，也要算空窗期會多久，會不會在裡面上下其手，這都是要預防的事。

黃國昌表示，陳昭姿的部分比較特別，她會再跟柯文哲主席處理。去年黨代表大會已經決議維持兩年條款，除非柯主席另有指示。

主持人追問柯文哲會不會過幾天指示續留立院？黃國昌則說，柯文哲其實有對他提過，但自己是主席也是總召，希望黨給人家感覺是有制度，辭了也不是對黨團撒手不管，每週二五晨會還是要開，很多事情要做。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

曝民進黨派人放話弄黃國昌 柯文哲怒嗆：如果再搞一定焦土政策

新北熱戰！若非「最佳男主角」 黃國昌稱不當副手：全力輔選

表態擔任張啓楷競選總幹事 柯文哲宣布在嘉義「Long Stay」