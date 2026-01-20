落實兩年條款！黃國昌、黃珊珊等6立委2/1請辭 預計23日院會處理

黃國昌、黃珊珊。（鏡新聞）

民眾黨不分區立委「任期兩年條款」正式進入實施階段。立法院人事處已發函確認，民眾黨籍立委黃國昌、黃珊珊、林國成、林憶君、張啓楷及麥玉珍等6人，將於2月1日正式辭去立委職務。立法院程序委員會今（20）日已將相關請辭案列入報告事項，預計於23日院會中順利完成程序。

此次請辭名單，現任立委陳昭姿與劉書彬並未列入。柯文哲曾允諾讓陳昭姿完成手邊推動的相關立法任務，因此予以留任；劉書彬則因去年（2025）3月14日才遞補進入立法院，任期尚未屆滿兩年，故不在此次請辭範圍內。

為落實黨內承諾，黃國昌等人已於月初簽署辭職書並送交人事處。黃國昌5日曾於《誰來早餐》節目中證實，相關文件已簽署完畢，黨團將陸續送出其他委員的辭職書，待中選會與內政部完成行政程序後，於2月1日正式生效交接。

隨著6位立委請辭，後續遞補名單將依2024年民眾黨不分區名單順位遞補，預計包括前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍，以及中配李貞秀等人。





