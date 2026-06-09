落實公共工程廉能治理嘉檢攜手公路局辦專題宣導

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臺灣嘉義地方檢察署與交通部公路局雲嘉南區養護工程分局為落實公共工程廉能治理，並強化公務同仁對於職務倫理與法治規範之認知，九日舉辦「監理誠信領航工程透明廉能」廉政專題宣導。活動由江金星主任檢察官主講，深入剖析工程實務中之廉潔風險，展現檢察機關與行政機關跨域合作，共同維護公共工程品質與守護基層廉能之堅定立場。

江主任檢察官以「廉潔工程」為題，針對基層工程人員的職務挑戰進行詳細解說，強調公共工程透明度是杜絕弊端的關鍵，並透過真實司法案例釐清公務執行中「便民」與「圖利」的法律紅線，提醒公務同仁在提升效能與提供便利時，必須嚴守法令程序，避免因疏忽或人情誘惑觸法，以確保交通工程預算皆能透明公正地用於民生建設。

更結合當前治安重點，透過「反詐講堂」分享新型態詐騙案例與資安防護策略，防範同仁及從業者落入詐騙陷阱，並進一步宣導「反賄選與行政中立」，強調公務員應嚴守中立、不介入選舉，共同建構公正的公務執行環境。