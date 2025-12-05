落實公約 教育部舉辦特教學生申訴服務宣導研習

國教署與國立二林工商共同辦理114年度特殊教育學生申訴服務宣導增能研習

為了符應社會變遷及教育環境的多元發展，並落實《身心障礙者權利公約》（CRPD）及《兒童權利公約》（CRC）之精神，由教育部國教署推動「114年度特殊教育學生申訴服務宣導增能研習」，自今年10月28日起跑，陸續在東部、中部、北部及南部舉行，來自全國各地學校行政人員、教師、特殊教育學生及其監護人（法定代理人），約300人出席。現場反應熱烈，針對申訴機制運作、溝通協調實務及學生權益保障等議題進行解析及討論，顯示教育現場對於特殊教育學生權益議題的高度重視。

國教署說明，特殊教育學生的申訴服務是保障教育公平與落實人權理念的重要環節。透過制度化的申訴機制，不僅能協助學生及家長在面臨教育爭議時獲得明確救濟途徑，更能引導學校建立友善溝通文化，減少誤解與衝突，形塑尊重與包容的教育環境。

為了使相關制度與程序更貼近教育現場與學生需求，國教署特別邀集特殊教育領域專家學者、家長代表及學生代表共同參與教材編製，完成《高級中等學校特殊教育學生申訴服務宣導易讀版》、《高級中等學校特殊教育學生申訴服務工作手冊》。「宣導易讀版」以淺顯易懂的文字與圖像化設計呈現申訴流程，協助身心障礙學生及家長能輕鬆理解申訴步驟與權利行使方式；「工作手冊」則提供學校行政人員及教師明確操作指引，說明申訴服務流程、處理原則及常見問題，成為校園推動特殊教育救濟制度的重要工具。

增能研習分別於東部場10月28日於花蓮高商、中部場11月4日在集思台中新烏日會議中心、北部場於11月19日在集思台大會議中心，南部場則於12月1日在大臺南會展中心舉行。4場活動皆由國教署皆派員親臨致詞揭開序幕，並由國立臺南一中主任郭復齊、臺中高工主任賴宜均擔任講師，帶領研習課程，和與會教師及家長代表面對面交流，分享實務經驗與見解。