落實公職申報透明 消防局公開抽籤決定申報人

基隆市消防局為落實公職人員申報的透明性與公正性，於14日上午舉行114年度公職人員財產申報抽籤作業，由局長游家懿主持，從局長、副局長、政風及經手採購、會計業務的主管中，依10％的比例，無條件進位抽出1人，進行財產申報實質審查。

消防局長游家懿表示，為落實陽光法案意旨，期許同仁清廉自持，藉由申報義務人誠實申報財產，並利用財產申報授權查調服務辦理申報作業，可避免自行查調填報時發生錯誤，省時又便利，並可專心投入為民服務工作，以實際行動支持公開透明政策。

消防局指出，為確保公職人員依法履行財產申報義務，透過制度化、透明化、公開化的作業，持續提升行政透明度與社會信任度。

消防局政風室將會在網站公告114年度財產申報公開抽籤中籤名單，供民眾查閱，如有相關疑義，可與消防局承辦人員聯繫，若有不法情事，也可直接撥打消防局政風室檢舉專線02-24302679提出檢舉。