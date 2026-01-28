落實分類加強破袋稽查 新北環保局提醒違者最高罰6000元

cnews204260128a15

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為了維護市容環境整潔與垃圾清運安全，新北市環保局落實垃圾分類宣導。環保局表示，過去土城區曾發生民眾不慎將垃圾包，夾雜瓦斯噴罐，導致垃圾車進行壓縮過程，發生擠壓摩擦產生火花爆炸，造成2名清潔隊員受傷的事件。為了守護收運安全，將加強破袋稽查。若發現未落實分類，將依法告發處分，最高可處新台幣6000元罰鍰。呼籲市民在丟棄垃圾前，確實區分危險物品，共同守護第一線清潔隊員的安全。

環保局指出，過年前民眾大掃除，往往會清理出大量雜物，如果沒有確實分類好，誤將危險物品混入垃圾，可能會影響收運安全。所以持續加強「危險物品禁丟垃圾車」宣導，如高壓鋼瓶、滅火器、碳粉匣等物品，應優先交回販賣業者，逆向回收；造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，回收時應遵行「完、包、警、收」4步驟─「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」，應先排空後，再交付資源回收車；行動電源應單獨交付資源回收車，請勿直接丟至垃圾車。

環保局表示，為提供市民更安全的垃圾收運服務，及深化落實垃圾分類意識。除了推動隨袋徵收政策、建置黃金資收站及宣導垃圾減量，並強化循線收運查核，稽查員實際執行破袋檢查時，除現場輔導民眾落實垃圾分類，未分類部分將處以退運並開立勸導單。針對屢勸不聽或違規情節嚴重（如夾雜危險物品）者，將依《廢棄物清理法》告發。經統計去年度針對62條收運路線，共計執行1100包垃圾破袋稽查，發現未落實分類的物品中，以紙類及廚餘佔大宗。

環保局呼籲，垃圾應依規定區分「一般垃圾」、「廚餘」及「資源回收物」3類，民眾若遇到不確定如何丟棄的物品，可至環保局「回收物品易查通」網站查詢。

