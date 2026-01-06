落實員工是最重要資產 永慶房屋發1.8億元幸福成家基金

【地產中心／台北報導】根據人力銀行的調查顯示，到了2025年，企業年終獎金的平均基數將為1.44個月，各大企業都在發放年終獎金以表彰員工的辛勤工作。房地產業中的領導品牌永慶房屋也宣布發放近1.8億元的「幸福成家基金」以回饋員工，有近700名房仲獲得這項獎金，這個獎金計畫已經持續12年，累積發放超過12億元的「幸福成家基金」，讓員工開心地迎接新的一年。

為了幫助第一線業務夥伴更快實現成家夢想，永慶房屋不僅提供穩定的底薪和獎金制度，還推出獨特的「幸福成家基金」福利計畫，讓業務夥伴每年最高能爭取到250萬元的獎勵。這項獎金計畫不受年資或職位限制，即使是剛入行的新人，只要表現優異就有機會獲得獎金。這種制度展現了永慶房屋對實力和表現的重視，鼓勵年輕有才華的人才展現其能力和決心。

永慶房屋的總經理吳良治表示，公司不僅致力於幫助客戶實現夢想，也非常重視員工在職涯中的幸福感和成就感。他們持續優化收入保障和福利制度，推出了《永慶薪自由》的招募方案，為業務新人提供前12個月每月6萬元的收入保障，還有最高可休10天的月排休制度，幫助員工安心成長。在市場交易環境不佳、部分競爭對手紛紛關店縮減規模時，永慶房屋憑藉穩健的成交實力和完善的制度，逆勢維持增長動能，並定下雙北要開設350家店的目標，積極布局應對下一波房地產市場成長的機會。公司已確定將於2026年第一季在新北市土城區再開一家新店，歡迎有志於挑戰高收入的菁英把握年末轉職的絕佳時機，和永慶房屋一起成長。

今年收到超過30萬元「幸福成家基金」的永慶房屋經紀人員鄭琪欣，加入永慶短短三年半便已累積獲得180萬的獎金資格。除了獲得「幸福成家基金」外，她還贏得了「海外旅遊獎勵」，雙獎金入袋！鄭琪欣之前在餐飲業工作，但發現薪資不能快速增長，於是轉而投入房地產業務。即使沒有相關經驗，但永慶房屋的「團隊合作」讓她轉職第一年就賺得百萬年薪，2025年雖然房地產市場交易量減少，但公司的策略明確，加上品牌實力和穩定客源，使得她年收入突破200萬，是之前餐飲業薪水的3倍。

加入永慶房屋才短短三年半的鄭琪欣，今年領到超過30萬元的「幸福成家基金」。永慶房產集團提供

另一位經得起「幸福成家基金」考驗的永慶房屋經紀人員鄭心茹，過去曾擁有豐富的美髮和百貨零售業經驗。為了實現購屋夢想，她勇敢轉換跑道進入房地產業務，迅速突破千萬業績，短短兩年即累積超過750萬元的「幸福成家基金」。她分享說，這項獎金不僅是實際獎勵，更是對她努力的肯定，讓她全力以赴、勇往直前。她計畫將這筆獎金用作購屋頭期款，讓家的夢想更進一步。儘管2025年房地產市場交易量下降，但永慶房屋能提出有效應對策略，持續改善AI科技系統，提升工作效率，使她能夠穩定地保持業績表現。

鄭心茹連續五年獲得「幸福成家基金」領獎資格，累積獎金已突破750萬。永慶房產集團提供

王又懿之前在服飾店工作，大學畢業後希望追求更具發展性的職業。原本的工作月薪只有約3萬元，薪資增長有限，讓她無法得到應有的回報，促使她決定轉換跑道，挑戰具有高發展潛力的業務工作。看中永慶房屋完善的新人培育制度，以及業務新人前12個月每月5萬元的收入保障(現在為前12個月每月6萬元的收入保障)，讓她在穩定的基礎上專心學習，積累實力，業績逐步增長，成功晉升至百萬年薪行列。

王又懿分享說，新人期間有師父指導，加上永慶強調的「團隊合作」和「專長分工」的工作模式，讓新人能快速熟悉工作內容，順利融入團隊。四年多來，她已經獲得超過100萬元的「幸福成家基金」領取資格。她也強調，持之以恆是她成功的關鍵，每月設定明確目標，讓工作方向清晰，累積成就感，持續保持對業務的熱情。今年，她計畫利用獎金和媽媽一起出國旅行，作為對家人的回報，也是犒賞自己一整年的努力。

王又懿轉職到永慶房屋四年多，已累積超過100萬元的「幸福成家基金」領取資格。永慶房產集團提供

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，公司把員工放在第一位，制定多元的薪獎制度來鼓勵員工長期、安心地發展。除了高額的「幸福成家基金」，還有師徒制度、晉升制度等，讓員工的努力得到回報，無需分心，在工作和學習上全情投入，為優渥高薪的未來努力。到了2026年，永慶房屋將持續擴大招募，提供業務新人前12個月每月6萬元、首年保障72萬元的收入保障，希望降低轉職者進入業務領域的門檻，接近年末，永慶房屋提供「年前」先面試領取年終，「年後」再來報到，給轉職者更多的彈性。

