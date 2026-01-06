落實員工是最重要資產 永慶房屋發1.8億元幸福成家基金
【地產中心／台北報導】根據人力銀行的調查顯示，到了2025年，企業年終獎金的平均基數將為1.44個月，各大企業都在發放年終獎金以表彰員工的辛勤工作。房地產業中的領導品牌永慶房屋也宣布發放近1.8億元的「幸福成家基金」以回饋員工，有近700名房仲獲得這項獎金，這個獎金計畫已經持續12年，累積發放超過12億元的「幸福成家基金」，讓員工開心地迎接新的一年。
為了幫助第一線業務夥伴更快實現成家夢想，永慶房屋不僅提供穩定的底薪和獎金制度，還推出獨特的「幸福成家基金」福利計畫，讓業務夥伴每年最高能爭取到250萬元的獎勵。這項獎金計畫不受年資或職位限制，即使是剛入行的新人，只要表現優異就有機會獲得獎金。這種制度展現了永慶房屋對實力和表現的重視，鼓勵年輕有才華的人才展現其能力和決心。
永慶房屋的總經理吳良治表示，公司不僅致力於幫助客戶實現夢想，也非常重視員工在職涯中的幸福感和成就感。他們持續優化收入保障和福利制度，推出了《永慶薪自由》的招募方案，為業務新人提供前12個月每月6萬元的收入保障，還有最高可休10天的月排休制度，幫助員工安心成長。在市場交易環境不佳、部分競爭對手紛紛關店縮減規模時，永慶房屋憑藉穩健的成交實力和完善的制度，逆勢維持增長動能，並定下雙北要開設350家店的目標，積極布局應對下一波房地產市場成長的機會。公司已確定將於2026年第一季在新北市土城區再開一家新店，歡迎有志於挑戰高收入的菁英把握年末轉職的絕佳時機，和永慶房屋一起成長。
今年收到超過30萬元「幸福成家基金」的永慶房屋經紀人員鄭琪欣，加入永慶短短三年半便已累積獲得180萬的獎金資格。除了獲得「幸福成家基金」外，她還贏得了「海外旅遊獎勵」，雙獎金入袋！鄭琪欣之前在餐飲業工作，但發現薪資不能快速增長，於是轉而投入房地產業務。即使沒有相關經驗，但永慶房屋的「團隊合作」讓她轉職第一年就賺得百萬年薪，2025年雖然房地產市場交易量減少，但公司的策略明確，加上品牌實力和穩定客源，使得她年收入突破200萬，是之前餐飲業薪水的3倍。
另一位經得起「幸福成家基金」考驗的永慶房屋經紀人員鄭心茹，過去曾擁有豐富的美髮和百貨零售業經驗。為了實現購屋夢想，她勇敢轉換跑道進入房地產業務，迅速突破千萬業績，短短兩年即累積超過750萬元的「幸福成家基金」。她分享說，這項獎金不僅是實際獎勵，更是對她努力的肯定，讓她全力以赴、勇往直前。她計畫將這筆獎金用作購屋頭期款，讓家的夢想更進一步。儘管2025年房地產市場交易量下降，但永慶房屋能提出有效應對策略，持續改善AI科技系統，提升工作效率，使她能夠穩定地保持業績表現。
王又懿之前在服飾店工作，大學畢業後希望追求更具發展性的職業。原本的工作月薪只有約3萬元，薪資增長有限，讓她無法得到應有的回報，促使她決定轉換跑道，挑戰具有高發展潛力的業務工作。看中永慶房屋完善的新人培育制度，以及業務新人前12個月每月5萬元的收入保障(現在為前12個月每月6萬元的收入保障)，讓她在穩定的基礎上專心學習，積累實力，業績逐步增長，成功晉升至百萬年薪行列。
王又懿分享說，新人期間有師父指導，加上永慶強調的「團隊合作」和「專長分工」的工作模式，讓新人能快速熟悉工作內容，順利融入團隊。四年多來，她已經獲得超過100萬元的「幸福成家基金」領取資格。她也強調，持之以恆是她成功的關鍵，每月設定明確目標，讓工作方向清晰，累積成就感，持續保持對業務的熱情。今年，她計畫利用獎金和媽媽一起出國旅行，作為對家人的回報，也是犒賞自己一整年的努力。
永慶房屋人資部協理塗振宏表示，公司把員工放在第一位，制定多元的薪獎制度來鼓勵員工長期、安心地發展。除了高額的「幸福成家基金」，還有師徒制度、晉升制度等，讓員工的努力得到回報，無需分心，在工作和學習上全情投入，為優渥高薪的未來努力。到了2026年，永慶房屋將持續擴大招募，提供業務新人前12個月每月6萬元、首年保障72萬元的收入保障，希望降低轉職者進入業務領域的門檻，接近年末，永慶房屋提供「年前」先面試領取年終，「年後」再來報到，給轉職者更多的彈性。
更多壹蘋新聞網報導
獨家專訪｜蕭煌奇才登記結婚圈外女友 招認婚前上酒店、玩交友軟體
2026新北選戰三角督？吳子嘉曝民調：李四川與他五五波
獨家｜「搖滾教父」黃大煒顛覆想像！偶像是葉啟田 現身夏威夷近況曝光
其他人也在看
五檔「缺貨」概念股ETF 統一00988A近一日大漲逾2％
全球AI基建持續擴展，記憶體及光通訊供不應求的狀況，成為市場熱燒題材，激勵相關類股股價水漲船高。記憶體大廠美光、光通訊龍頭Lumentum，單日漲幅皆超過一成，帶動持有這兩檔股票的「缺貨」概念股ETF股價翻紅。主動統一全球創新(00988A)的美光及Lumentum持股比例合計逾一成，為全市場最高。統一00988A今日(1/7)股價上漲2.19%，不僅是「缺貨」概念股ETF漲幅第一，並領漲全體主動式ETF。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
遠雄人壽深化品牌價值 九度榮獲保險品質獎肯定
2026年「保險品質獎」日前舉辦頒獎典禮，遠雄人壽九度榮獲保險品質獎肯定，在經營管理、商品研發、客戶服務、永續發展上表現優異，展現品牌長期深耕市場、持續精進服務品質的具體成果。遠雄人壽以「為生命增添好生活」的品牌理念，將公平待客與顧客信賴視為經營核心，持續深化品牌價值，深獲消費者高度肯定。中時財經即時 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
警惕代辦國民年金陷阱 成功警籲民眾切勿交付重要個資
臺東縣警察局成功分局近日接獲多起民眾反映，有不明人士假借代辦國民年金名義，向長輩或偏鄉居民索取身分證、存摺及印章，甚至要求支付高額服務費，警方提醒，這類手法極可能是詐騙陷阱，呼籲民眾辦理政府業務應透過國立教育廣播電台 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
全台缺工近26萬 2產業比餐飲業更缺人
勞動部今（7）日公布職缺調查，全台共有25.9萬個職缺，職缺率2.9%，工業部門為10.5萬個占40.5%；服務業部門則為15.4萬個占59.5%。職缺占比較高業別包括不動產業、製造業、營建工程業、其他服務業等，其中又以製造業8.3萬個，占比32.2%最多。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 13
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 22
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 42
唱到高潮突然趴地！王力宏巡演突發狀況全網瘋傳 卡關原因曝光粉絲嚇壞
世界巡演火熱進行中，舞台上卻出現驚險瞬間。王力宏近日於巡演途中突發小意外，一度倒地不起，畫面在網路曝光後引發粉絲擔憂，所幸最終平安化解，虛驚一場。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 16
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 2 小時前 ・ 6
川普擬普發「這數字」說服格陵蘭加入美國
川普政府長期主張，美國「基於國家安全需要取得格陵蘭」，其理由為格陵蘭蘊藏豐富的礦產及關鍵的地緣位置，因此近期也傳出川普考慮向格陵蘭居民每人發放1萬至10萬美金（約新台幣31萬至316萬）的一次性補償金，總金額預估近60億美元（約新台幣1897億），希望可以說服他們脫離丹麥加入美國。此舉引發歐洲各國密切關注，而格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）對此表示，「夠了，夠了…..不要再有併吞的幻想」，他強調，「我們是一個民主國家」。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 50
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前 ・ 1
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 67
4檔記憶體股關禁閉！南亞科、力積電等6檔全摔跌停 分析師：別急著接
記憶體族群今（9）日全面重挫，DRAM雙雄華邦電（2344）以及南亞科（2408）開盤直接摜殺至跌停；截至上午9時40分，群聯（8299）、創見（2451）、旺宏（2337）和力積電一度觸及綠燈跌停。分析師表示，DRAM 族群不建議在跌停首日貿然進場，操作上宜先觀望；當出現止跌時，則優先考慮布局以 Flash 為主的相關族群。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 10
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 1 天前 ・ 38
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 36
韓國隊地獄賽程！地獄級「晚接早」先戰日本！不到12小時後再遇台灣隊
體育中心／綜合報導世界棒球經典賽C組預賽將於3月5日在日本東京巨蛋開打，同組別的日本、韓國、台灣隊亞洲三國棒球強權加上澳洲和捷克，要爭搶只有2個名額的晉級門票！賽程方面，地主日本隊擁有優勢都是晚場，而台灣、韓國都有「晚接午」賽程，其中又以韓國賽程最「硬」，晚場打晚日本後日午場再對台灣，堪稱是「地獄級」安排。FTV Sports ・ 48 分鐘前 ・ 5
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 79