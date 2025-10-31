落實國安17條共盤點21部法令 卓揆： 我們會顧好自己的國家

行政院長卓榮泰接受立委許智傑質詢相關事宜時也強調，這完全基於國家安全需要所提出的，「我們會顧好自己的國家」。 圖：擷自國會頻道

[Newtalk新聞] 賴清德總統今年3月兩度召開國安高層會議，提出面對中國統戰滲透的17項因應策略。對此，行政院秘書長張惇涵今（31）天下午受訪時表示，政院已盤點21部法律要修法或立法，還要修正行政命令及相關計畫與行政措施等，共有超過120項工作正在陸續推動中。而行政院長卓榮泰接受立委許智傑質詢相關事宜時也強調，這完全基於國家安全需要所提出的，「我們會顧好自己的國家」。

張惇涵說，因應中國對台灣國家主權的威脅、對國軍的滲透、對國家認同的混淆以及藉由所謂的交流進行促統的統戰，還有藉由所謂的融合發展進行吸引台商或台灣青年等舉措。賴總統在今年三月召開國安高層會議提出十七項因應策略，包括：立法、修法、行政命令相關的計畫跟措施，總共有超過120項工作正在陸續推動中。舉例來說，已經完成的像明年度中央政府總預算，我們依照北約的標準將國防的預算提高到GDP的3%，有那幾項修法也已經完成，比方說產創條例的修法，還包括前陣子通過的強化韌性特別條例以及職工安全管理法，海纜七法正在立法院審議，後續也會有軍審相關法案等。

廣告 廣告

張惇涵強調，我們都會循序漸進的推動，最主要目的就是希望能夠守護國家的主權、守護國人的安全、確保台灣的關鍵技術、關鍵產業、關鍵的人才能夠受到法律層級或更好的保障。整體而言，就是希望能夠在確保國家安全的前提下，能夠持續壯大台灣。

而卓揆答詢時也說，國安十七項的因應策略跟措施還有啟動辦法等，都是總統在三月份召開連續兩次國安高層會議後，面對五大威脅所制定出來的。現階段我們綜合現在所受到的一些國內外各種衝擊以及對國軍對國家、社會、對各個階層所受到不同的各種衝擊、威脅跟滲透時，必須有所因應，這完全基於國家安全之需要，我們長期關注台灣，這是自己的國家安全跟主權維護的問題，我們會顧好我們自己的國家。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

公廣人事拖延近一年 藍黨團轟政院「政治擺爛」

行政院：中選會委員提名廣徵朝野及社會意見 確保選務公正專業