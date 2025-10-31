落實國安17項策略修法 張惇涵：盤點共21部法令 強化國家安全韌性

行政院正積極落實賴清德總統在國安高層會議所提出的17項國安因應策略。行政院秘書長張惇涵接受媒體專訪時強調，行政院盤點需修正或制定的法律共21部，涵蓋立法、修法、行政命令及相關計畫措施共120項工作，核心在於「守護國家主權、確保國人安全」。

面對中國對台滲透、統戰與主權挑戰，賴清德總統3月召開國安高層會議時，提出17項國安因應策略，行政院也積極落實政策方向。行政院秘書長張惇涵近日接受媒體專訪時提到，行政院已盤點需修正或制定的法律共21部，正分階段推動，涵蓋立法、修法、行政命令及相關計畫措施等，共計超過120項工作。展現防禦滲透與維護主權的決心。

張惇涵表示，中國除透過軍事與情報手段滲透國軍外，也企圖混淆台灣國家認同，並藉「交流」與「融合發展」名義，吸引台商與青年赴中發展，進行經濟與統戰滲透。面對此類威脅，政府已建立完整的國安防護架構，從法律制度、行政執行到產業安全全面強化。

他舉例，像是明年度中央政府總預算，依北約標準將國防支出提高至GDP的3%，以及《產業創新條例》、《強化社會經濟及國土安全韌性特別條例》通過、《職業安全衛生管理法》修法；另《海洋及氣候變遷因應法》、《海纜七法》已送交立法院審議，「軍審制度」相關修法也在密集討論中。

張惇涵強調，推動修法最主要的目的是希望能夠守護國家的主權及國人安全， 確保台灣關鍵技術、產業及人才受到更好的保障 ，他說：『(原音)最主要的目的是希望能夠守護國家的主權，守護國人的安全，確保台灣的關鍵技術、關鍵產業、關鍵的人才，能夠受到法律層級或是更好的保障，整體而言就是希望能夠在確保國家安全的前提之下，我們能夠持續的壯大台灣。』

行政院長卓榮泰31日在立法院施政總質詢時也提到相關議題，他表示，面對中國內部局勢不明與對台滲透手法多變，必須落實賴總統17項國安策略，政府預作準備、強化防衛，才能確保國家主權與人民安全，讓台灣在國際不確定局勢中穩健前行。(編輯：陳士廉)