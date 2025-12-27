落實在地安老 楠西社區獲金點獎

楠西社區以「在楠西一起幸福地老下去」，贏得全國金點社區。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕楠西報導

台南市楠西區楠西社區再接再厲終於贏得今年全國的金點社區獎，更實現社區居民共同守護的一個承諾「在楠西，陪著彼此幸福地老下去」。社區理事長鍾清蘭表示，感謝每一位志工把楠西社區關懷據點當成自己的家，更感謝每位長輩都如冬陽溫暖著彼此。

楠西社區關懷據點早於廿多年前成立，當時有一名獨居阿嬤到社區的農藥行要買一瓶農藥，老闆王安邦覺得若是農務需求，應該不只需要一瓶，所以就與阿嬤聊了起來，這才知道阿嬤獨居無人陪伴，孤單的不想活了，為此，王安邦開始在社區籌辦「happy據點」，而有了楠西社區據點的成立，阿嬤也歡喜到據點與大家同樂。

「有一種幸福，叫作在楠西一起變老…」，經營廿多年的楠西據點，去年參加金點獎，卻在最後未能如願得獎，鍾清蘭鼓勵著長輩們「挫折是為了讓我們變得更強大…」，這句話鼓舞著大家把不甘心化作前進的動力，重新檢視據點的服務、優化環境、豐富課程，給長輩們更有尊嚴、更快樂的第二個家。

今年楠西社區再度參加金點社區的舞台，果然贏得了「金點獎」獎盃，鍾清蘭表示，這個獎不只是肯定社區對長輩的專業照護，也是深耕社區的用心，更是社區團結一心、永不放棄的精神。她也強調，今年初的大地震，據點不僅沒有停擺，更開放中央廚房安置受災居民，長輩和志工們更主動手投入救災物資的發放，展現人飢己飢的精神，而據點獨創的淺山照護課程和異國料理學堂，也在關鍵時刻派上用場，且不只照護到楠西社區，更已擴及鄰近社區。

志工們也表示，感謝社區的長輩們讓大家看見老去並不可怕，只要心在一起，哪裡都有暖陽都能溫暖著彼此。