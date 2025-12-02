落實大學社會責任 嶺東科大商管學院深耕地方USR成果展現永續能量

2025嶺東科大商管學院USR成果展暨食農教育市集活動-土地學院創辦人黃郁茹帶領貴賓走訪食農教育市集。(圖/嶺東科技大學)





嶺東科技大學商管學院12月2日在校內舉辦「2025商管學院USR成果展暨食農教育市集活動」。活動集結師生、地方農會、社區合作夥伴與在地學校共同參與，完整呈現商管學院半年多來深耕地方產業、推動永續教育與落實大學社會責任的行動成果，也呼應全球高等教育將永續發展視為重要使命的實際行動。

2025嶺東科大商管學院USR成果展暨食農教育市集活動開幕。(圖/嶺東科技大學)

嶺東科大商管學院今年成果展以「綠色產業．永續城鄉」為核心，展出內容橫跨環境教育、產業紀錄、地方創生、食農教育與低碳生活等面向。透過照片、田野紀錄、學生作品與互動展攤，呈現師生如何走入農場理解永續生產的價值，進入社區體會跨文化交流的深度，並在地方市場與品牌推廣中運用行銷、管理與分析專業。同時，食農教育市集邀集地方農產合作夥伴共同參與，讓參與者實際感受從生產到銷售的價值鏈運作，將專業知識轉化為具體的商業實踐，成功推廣永續生活理念。

廣告 廣告

副校長兼商管學院院長魏清圳表示，商管教育的核心不只在於管理知識的傳授，更在於培養學生理解社會、發現需求並提出解方的能力。今年USR成果展呈現許多來自田野、社區與產業現場的作品，這些學習經驗都是課本學不到的，更是培育未來管理人才不可或缺的養分。非常感謝所有陪伴學生的老師與合作夥伴，也感謝學生願意踏出舒適圈迎接挑戰。

2025嶺東科大商管學院USR成果展暨食農教育市集活動-烏日國中介紹USR社區實踐學生成果。(圖/嶺東科技大學)

烏日在地 NPO 組織「土地學院」創辦人黃郁茹指出，半年多來與嶺東商管團隊的合作，不僅協助地方農友、居民更加理解永續生產與環境照護的概念，也讓社區第一次以「共好夥伴」的角色走進大學校園。土地學院期盼未來能與商管學院持續深化永續、社區培力及食農教育等議題，共同推動地方行動的更多可能。

嶺東科大商管學院正積極推動「智慧永續商管人才培育中心」，與地方建立穩固的合作關係，使學生得以從真實互動中建立對永續議題的敏感度，並透過專案推動為地方創造具體貢獻。商管學院期望透過此次展出，讓更多人看見嶺東科大在USR推動上的承諾與成果，並邀請社會各界持續與學院攜手前行，為地方、為社會創造更深遠的正向影響。

更多新聞推薦

● 竹市府總預算遭強行通過 議會民進黨團痛批多數暴力