落實安全登山 玉管處五大呼籲

隨著歲末寒冬及元旦連假將至，高山地區氣候瞬息萬變。近日玉山國家公園轄區內發生兩起因「失聯」及「遲歸」引發的搜救報案，雖然最終皆平安撤案，但過程動員大量救援人力。玉管處特別提醒，登山活動的守護者不只是搜救人員，更是每一位山友的「留守人」。

玉管處說，近期案例，二十七日一隊行經南二段的四人隊伍，原訂由轆轆谷山屋推進至大水窟山屋，因天候惡劣緊急避難於塔芬谷山屋。由於該處為訊號盲區，整日無法與家屬聯繫，焦急的家屬遂報案請求救援。高雄市消防局與本處梅山站隨即動員搜救人力，幸而二十八日一早高雄市消防局與該隊伍取得聯繫，確認人員平安，取消報案。

此外，二十四日亦有一名獨攀山友在玉山後四峰行程中，因較晚返回圓峰山屋，引發同住山友擔心而報案。所幸該名山友於隔日清晨平安返抵山屋。這兩起案例凸顯了山區通訊不便與登山計畫回報的重要性。

落實安全登山，玉管處提出五大呼籲：

一、留守人需「懂山」：了解行程與訊號點留守人不僅是緊急聯絡人，更應是登山計畫的一部分。建議留守人必須具備基本登山知識，清楚掌握隊伍的每日行程、撤退計畫，並了解山區通訊盲區的分布。當聯繫不上隊伍時，能初步判斷是「訊號不佳」或「真正失蹤」，避免過早報案導致資源浪費，或過晚報案延誤救災。

二、訊號恢復即刻回報：避免家人空等待山區地形複雜，無線電與行動電話常有收訊死角。隊伍在通過訊號盲區（如谷地、茂密叢林）後，一旦到達有訊號的稜線或山屋，務必第一時間向留守人報平安，特別是因天候因素改變行程（如緊急避難）時，及時的資訊更新能有效安撫家屬情緒。

三、善用衛星通訊設備：推薦攜帶inreach等裝置長程縱走路線（如南二段、馬博橫斷等）或高難度行程，強烈建議攜帶GarmininReach等具備雙向通訊功能衛星定位通訊裝置。這類裝置能定期傳送座標給留守人，即便在行動網路完全斷絕之處，家屬仍能掌握隊伍動向，是登山保險外最重要的安全投資。

四、依既定計畫行進：避免隨意變更路線山友應嚴格遵守預定行程行進。除非遇到不可抗力的緊急需求（如傷病、斷路或氣候極端惡化），應避免隨意變更路線或夜間強行行軍。依計畫行進不僅能讓留守人精確掌握位置，一旦發生事故，救援單位也能在第一時間精確縮小搜索範圍。

五、冬季低溫風險高：元旦連假務必提高警覺，根據氣象預報將有冷氣團襲台。高山地區氣溫極低，可能出現結冰或降雪。

玉管處提醒山友：充分裝備：準備足夠的禦寒衣物及備妥雪地攀登裝備備用。審慎評估：遇惡劣天候及體能狀況不佳等情況，應果斷撤退或就近避難。留守警覺：留守人與山友應保持高度警覺，共同守護登山安全。