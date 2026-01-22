落實宜蘭醫療平權 林國漳推「弱勢健保全額免費」

宜蘭縣長參選人林國漳提出對接中央補位「弱勢健保全額免費」政策，宜蘭估有3萬人受惠。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕中央針對中低收入戶等弱勢者，補助部分健保費用，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳盤點現行制度下，仍須自付保費邊緣族群，提出對接補位「弱勢健保全額免費」政策，主張由縣府支應差額，宜蘭估有3萬人受惠，每年經費2億多元，占總預算不到1％，盼落實醫療平權。

林國漳繼提出「育兒無壓」政策，由縣府補助設籍宜蘭0至6歲幼兒醫療掛號費後，今天針對就醫弱勢者，祭出「精準補位」方案，認為現行中央補助不到部分，應由縣府全數支應。

林國漳說，台灣雖在2016年實施健保欠費不鎖卡政策，但對於「上有老、下有小」的弱勢家庭而言，每月累積健保欠費與滯納金，仍是一筆沉重負擔，未來上任後將力推「弱勢健保全額免費」補位計畫。

他說，經估算宜蘭受惠者逾3萬人，預算2億多元，占縣府總預算不到1％，中央現在針對中低收入戶、中度身障者補助健保費一半，輕度身障者則是縣府補助四分之一，55歲以上原住民資格限制嚴格，未來應由縣府支應差額並放寬原民條件，終止「因病致貧」的惡性循環。

林國漳說，「因病致貧」往往是因長期經濟拮据，導致「不敢看小病」最後拖成大病，讓家庭支柱倒下，「補助保費，是為了讓鄉親敢於及早就醫。」這不僅是福利，更是一場守護宜蘭家庭尊嚴與健康的精準行動。

爭取國民黨宜蘭縣長提名的立委吳宗憲，提出「囝仔我來顧」四大教育政策；議長張勝德則主張下修重陽敬老禮金門檻，並由縣府加發禮金，另補助「長青食堂每餐55元」；民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠針對醫療、育兒部分也拋出相關政見，並主張全面升級「敬老卡」，每年6千元補助，可用在醫療、交通及休閒。

落實宜蘭醫療平權，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳(中)推「弱勢健保全額免費」。(記者王峻祺攝)

