落實對台10項措施 國台辦：將會同有關部門、地方

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（中央社記者呂佳蓉北京15日電）鄭習會落幕後，中共中央台辦12日發布10項對台措施。針對如何落實的問題，中國大陸國台辦今天表示，將會同有關部門、地方推進相關政策措施落實落細。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，有媒體詢問10項措施，包含對於符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸、推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）自由行試點，相關措施有無具體時間安排？

中國大陸國台辦發言人陳斌華表示，下一步，將會同有關部門、地方推進相關政策措施落實落細，讓兩岸民眾「早蒙其利、共享利好」。

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他又說，希望民進黨政府順應台灣民意、回應業界呼聲，盡快取消種種人為限制，為兩岸人員往來和各領域交流合作正常化、常態化撤除障礙。

針對民進黨政府稱，這次多項措施是把交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫做法，陳斌華表示，民進黨政府應多傾聽台灣民意，多做促進兩岸交流合作的事。

陸委會此前表示，北京繞過民選政府，將兩岸關係「國共化」，對台刻意區隔對待、統戰分化。各項讓利措施面臨隨時可能中斷的「不確定性」，充滿高度風險。（編輯：朱建陵）1150415