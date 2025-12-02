落實對美投資承諾 盧特尼克證實「韓關稅降至15%」

美韓終於敲定了關稅協議！（示意圖／unsplash）





美韓終於敲定了關稅協議！韓國半導體、藥品跟汽車關稅成功封頂在15%，並追溯從11月1日起生效，確保韓國對台灣、日本和歐盟市場的出口競爭力。隨著美國與南韓近期密集強化經貿與供應鏈合作，外界認為，美國真正的目的是透過南韓，在亞太產業競爭中同時牽制日本、台灣與中國，被形容是一場「一魚三吃」的戰略布局。

南韓記者：「美國商務部盧特尼克，週一透過社群媒體宣布進口關稅已降至15%，並追溯自11月1日生效。」

根據韓聯社美國商務部長盧特尼克指出，南韓已經履行對美國3500億美元的投資承諾，美韓稅制協議隨即生效，而這不只是一項經貿讓利，更被視為美國在亞太重塑產業勢力的關鍵布局。

SBS記者：「隨著關稅協議達成，受衝擊最嚴重的汽車及汽車零組件關稅，將從原本的25%降至15%，在藥品與木材等項目上，韓國將獲得最惠國待遇，雙方也同意對飛機零件與部分藥品採取免關稅。」

看似是給南韓的經貿紅利，但各界分析指出美國其實在「借力使力」，利用南韓的關稅優勢，壓制三個競爭對手，日本、台灣與中國。

艾克爾科技宣傳影片：「國際網絡方便性，以IT金融與高科技產業，打造連結多元商務的南韓新興樞紐。」

Intel傳出首度把先進封裝業務外包。但選擇的不是台灣，而是南韓仁川的艾克爾科技，這一步直接牽動台灣封裝優勢。

美國總統川普：「南韓的造船技術很不錯，他們現在也在考慮到我們國家來設立造船廠，帶動我們重新啟動造船產業。」

美韓合作還延伸到軍民兩用的造船產能，被視為制衡中國造船規模的手段。

美國財政部長貝森特：「我們正在重塑，比如造船，這些都是很關鍵產業。」

從關稅晶片到造船業合作 ，南韓成了美國在亞太最關鍵的戰略槓桿，牽制日本汽車，分散台灣半導體，同時制衡中國造船業。

外界形容，川普這步棋是一魚三吃，新一輪產業地緣政治，正在迅速成形。

