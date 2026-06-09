落實少年關懷與在地支持 桃園第四區少年服務中心啟用，建構完整支持網絡

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市政府持續重視少年福利與在地支持服務，今（9）日舉辦「第四區少年服務中心」開幕活動，由桃園市政府社會局偕同承辦單位及各網絡夥伴共同參與，期待透過少年服務中心設置，提供少年更友善、多元且貼近需求的支持服務，陪伴少年穩定成長。

社會局陳寶民局長表示，少年階段是自我探索與建立人際關係的重要時期，除面臨課業壓力外，也可能因家庭、同儕或社會互動等因素遭遇困境，因此如何提供適切陪伴與支持，是政府與社會共同努力的重要課題。透過少年服務中心設立，提供休閒交流空間、福利諮詢、職涯探索、多元課程及團體活動等服務，讓少年在社區中有一處能安心停留、自在交流及學習成長的友善空間。

廣告 廣告

社會局陳寶民局長指出，第四區少年服務中心成立後，將進一步強化本市少年福利服務量能，提升在地資源可近性，讓少年及家庭於生活圈內即可獲得即時陪伴與資源連結，建構更完整之少年支持網絡。同時，中心也將結合社區、學校及相關網絡單位，透過跨專業合作，共同關注少年需求，提供多元且適切的支持服務。

此外，社會局陳寶民局長也感謝張老師及各網絡夥伴長期投入少年服務工作，包含教育、警政、衛政及民間團體等，共同陪伴少年成長。未來將持續深化少年福利政策與服務，除關注特殊需求及高風險少年外，也將服務視角擴及一般少年，透過多元活動及參與機會，協助少年建立自信、人際互動能力及未來方向。

社會局陳寶民局長強調，期盼透過第四區少年服務中心成立，讓更多少年感受到被理解、被支持與被接住，並持續攜手各界打造安全、友善且充滿希望的少年成長環境，共同建構桃園成為友善少年城市。（圖／桃園市政府社會局提供）