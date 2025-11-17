落實山林教育 長榮大學師生走訪山海圳國家級綠道─特富野古道
長榮大學於2022年起推動山海圳國家級綠道特色課程及活動，通識教育中心日前舉辦微學分課程「山海圳國家級綠道－特富野古道走讀」活動，有27位師生前往山海圳國家級綠道特富野古道實地踏查。孫惠民校長表示，活動目的是鼓勵師生透過親近大自然認識這塊土地，關注生態保育議題，進而運用知識技能，投入對生態環境的關懷。
山海圳國家綠道是一條溯源風土的文化路徑，從台江內海到台灣第一高峰玉山，形成一條台灣文化綠廊，跨越台南市、嘉義縣，穿越雲嘉南、西拉雅、阿里山3個國家風景區，台江、玉山2個國家公園，嘉義分署及台大實驗林2個林區，烏山頭、曾文2座水庫，鹽水溪、曾文溪、高屏溪、濁水溪4大河川流域，台江、西拉雅、鄒、布農族四大文化生活圈，有著不同類型的氣候帶林相與水域等自然生態圈，成為具有代表台灣地方生活、文化意象的國家級綠道。
位於嘉義縣阿里山鄉的特富野古道，舊稱水山古道，全長6.32公里，海拔高度介於1700至2300公尺，是一條充滿自然與人文魅力的中級山步道。這條古道以蓊鬱林木、參天柳杉與原始闊葉林聞名，沿途伴隨日治時期遺留的舊鐵軌與枕木，與山林共譜成的寧靜美景，散發著濃厚的人文歷史氣息。
孫惠民校長表示，該校通識中心近年來推廣山海圳國家級綠道微學分課程，多次舉辦山海圳國家級綠道特色課程及活動。活動目的是鼓勵學生透過徒步親近山林，以身體力行認識這塊土地，推廣環境生態保育工作。此次走訪特富野古道，除可進一步認識山海圳國家綠道外，也可體驗這條充滿自然與人文魅力的古道。
在李茂榮老師帶領下，27位師生展開古道走訪行程。由於許多學生平日忙於課業很少運動，惟恐體力無法勝任走完全程，但大夥兒漫步在雲霧飄渺且偶有空山鳥鳴的林間古徑，呼吸含芬多精及林木香氣的清新空氣，加上老師講述森林生態及人文歷史故事，不知不覺就走完步道完成挑戰。
學生們表示，很高興能藉此機會到山林走走，欣賞台灣人文地理、山林美景及自然生態，也看到台灣的美，更知道愛護土地及生態是落實山林教育的最佳方式。未來仍會積極參與類似活動，體驗行萬里路、讀萬卷書的豐收喜悅。
