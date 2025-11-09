落實川習會協議 中國放寬鎵鍺等「兩用物項」對美出口

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平，10月30日在南韓釜山舉行會談前握手合影。美聯社



川習會達成貿易協議後，中國商務部今日（11/9）發佈通知，將暫停實施對鎵、鍺、銻和石墨在內的關鍵礦產管制措施。

根據中國商務部網站發佈的通知，經批准，自即日起至2026年11月27日，商務部公告2024年第46號《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》第二款暫停實施。

根據中國商務部去年12月發佈的2024年第46號公告，第二款內容為「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。」

所謂「兩用物項」是指兼有民事與軍事用途，或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的物項。

美國總統川普（Donald Trump）10月30日與中國國家主席習近平在南韓釜山會晤並達成貿易協議。中國暫緩實施稀土出口許可證措施1年，緩解各國對中國稀土管控衝擊供應鏈的擔憂。

白宮隨後於1日引述協議稱，中國不僅將暫停最新一輪的稀土出口管制措施，也將為稀土和包括鎵、鍺、銻和石墨在內的關鍵礦產，發放出口許可證，以惠及美國的終端用戶及其全球供應商。

中央社指出，根據中國商務部今天的公布，即鎵、鍺等兩用物項可以恢復對美出口，但兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口仍然禁止。

