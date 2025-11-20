落實市警局長防詐要求 新北警勸派出所面交攔騙

cnews204251120a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

詐騙方式層出不窮，新北市警察局長方仰寧，親自拍攝宣導影片，教導民眾防詐。尤其方仰寧在影片中強調，如果詐騙集團約定交款，可以跟對方說「不然我們約在派出所面交」。永和警分局表示，轄區新生派出所員警，日前為了攔阻一起假投資詐騙案，勸導57歲林姓被害人，就在派出所面交。也因此成功攔下了200萬元贓款。

永和警分局表示，轄區新生派出所日前接獲報案，1名57歲林姓被害人，在臉書看到1則投資訊息，心動之後馬上行動，立即加人了LINE投資群組，由於他在群組中，天天看著詐騙集團成員，分享獲利截圖，林姓被害人決定拿出200萬元，跟著投資老師賺大錢。

警方表示，當林姓被害人準備投資後，詐騙集團的假理專，直接約到家裡取款，但被害人妻子見情況不太對勁，立即打110報案。新生派出所員警獲報後，雖然勸告被害人這是詐騙手法，無奈林姓被害人深信詐團line群組不會騙人。員警靈機一動，想到局長方仰寧在防詐宣導中，講到「不然約到派出所面交」，就要求被害人直接約對方到派出所，果然假投資專員一聽就不敢來了。

永和警分局長蔣叔君表示，詐騙集團用盡各種方式詐騙，民眾遇到有任何陌生來電，要匯錢、要投資等等，要先打110或是165詐騙專線詢問，警方都可以提供立即的幫助。

照片來源：新北市警方提供

【文章轉載請註明出處】