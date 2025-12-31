落實廚餘產出者付費原則 高市115年3月起廚餘代處理收費 117年底前緩衝期分階段減收

▲高雄市環保局規劃廚餘代處理收費制度，自115年3月1日起分階段減收。（圖／高雄市政府環保局提供）

【記者 王靚慧／高雄 報導】因應國內爆發非洲豬瘟疫情，中央近期宣布自116年起全面禁止以廚餘養豬，並將115年訂為「有條件廚餘養豬」的落日轉型期。不過，高雄市政府因應疫情，自今年豬瘟爆發起即率先宣布轄內全面禁止廚餘養豬。考量未來長期廚餘回收處理成本，並落實「產出者付費」原則，高雄市環保局也同步規劃廚餘代處理收費制度。

環保局指出，現行由清潔隊收運廚餘、且屬「隨水費附徵清除處理費」的家戶，仍維持免另行收費；但非隨水費附徵清除處理費者，將依《高雄市代處理廢棄物收費管理辦法》，自115年3月1日起，於岡山、仁武及南區三座焚化廠等指定開放場所，針對進場代處理廚餘開始收費。

考量中央宣布禁用廚餘養豬後的政策調整緩衝期，環保局說明，廚餘代處理費將採分階段減價方案計收。第一階段自115年3月1日起，處理費減收50%，事業及非家戶每100公斤收費157.5元，清除機構以專車受委託清除家戶廚餘者，每100公斤收費102.5元；第二階段為116年至117年，處理費減收33%，事業及非家戶每100公斤收費211.1元，清除機構每100公斤收費137.4元；118年起，則依未來生質能源廠的營運收費標準計收。

環保局長張瑞琿表示，廚餘禁止餵養後，短期將以堆肥及瀝乾後焚化處理為主，並嚴格要求焚化廠作業過程須混拌均勻、立即投料，確實控制爐溫與排放監測。今年10月起已強制規定廚餘須瀝乾後才能焚化，目前焚化爐運轉穩定，未受明顯影響。

張瑞琿指出，市府除持續擴增堆肥設備量能，長期也將以促參方式規劃興建生質能源廠，預計117年底完工營運，未來可透過厭氧消化產生沼氣發電，兼顧廚餘處理量能、環境保護及能源回收效益。

環保局也呼籲，家戶、各級機關、學校及事業單位排出廚餘前務必確實做好油水分離，以達源頭減量、降低後端處理負荷，並請民眾持續落實一般垃圾、資源回收及廚餘三大分類，共同推動垃圾減量與資源循環利用。