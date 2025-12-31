落實廚餘產出者處理付費原則，高市明年三月起分階段減價收費。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

因應國內爆發非洲豬瘟疫情，中央近期宣布自一一六年起全面禁止以廚餘養豬，不過，考量未來長期廚餘回收處理成本，並落實「產出者付費」原則，高雄市環保局同步規劃廚餘代處理收費制度。

環保局指出，現行由清潔隊收運廚餘、且屬「隨水費附徵清除處理費」的家戶，仍維持免另行收費；但非隨水費附徵清除處理費者，將依《高雄市代處理廢棄物收費管理辦法》，自明年三月一日起，於岡山、仁武及南區三座焚化廠等指定開放場所，針對進場代處理廚餘開始收費。

考量中央宣布禁用廚餘養豬後的政策調整緩衝期，環保局說明，廚餘代處理費將採分階段減價方案計收；第一階段自明年三月一日起，處理費減收五十％，事業及非家戶每一百公斤收費一百五十七點五元，清除機構以專車受委託清除家戶廚餘者，每一百公斤收費一百零二點五元；第二階段為一一六年至一一七年，處理費減收三十三％，事業及非家戶每一百公斤收費二百十一點一元，清除機構每一百公斤收費一百三十七點四元；一一八年起，則依未來生質能源廠的營運收費標準計收。

環保局長張瑞琿表示，廚餘禁止餵養後，短期將以堆肥及瀝乾後焚化處理為主，並嚴格要求焚化廠作業過程須混拌均勻、立即投料，確實控制爐溫與排放監測。今年十月起已強制規定廚餘須瀝乾後才能焚化，目前焚化爐運轉穩定，未受明顯影響。

張瑞琿指出，市府除持續擴增堆肥設備量能，長期也將以促參方式規劃興建生質能源廠，預計一一七年底完工營運，未來可透過厭氧消化產生沼氣發電，兼顧廚餘處理量能、環境保護及能源回收效益。