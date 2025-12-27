落實廢食用油回收 中市環保局推動資源永續、打造循環綠生活

環保局稽查輔導業者。（圖/中市府環保局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為保障市民健康並維護環境衛生，台中市政府環境保護局持續推動廢食用油回收政策，呼籲家戶及餐飲業者共同落實回收行動，讓廢棄資源得以再利用。環保局指出，「廢食用油」屬於執行機關公告的一般廢棄物應回收項目，台中市今（114）年截至10月，廢食用油回收量已達約4,538公噸，顯示市民與業者對資源回收的重視與配合逐步提升。

環保局表示，廢食用油經由妥善回收與技術處理後，可再製為生質柴油、環保肥皂等產品，近年更可轉化為永續航空燃料（SAF，Sustainable Aviation Fuel）。相較傳統航空燃油，SAF可減少高達八成的全生命週期碳排放，對於減緩氣候變遷具有顯著效益。隨著歐盟自2025年起強制航空燃料須至少添加2% SAF，交通部民航局也已規劃我國航空業試辦添加SAF，並以2030年達成使用比例5%為目標，相關政策不僅推動航空產業減碳，也進一步帶動廢食用油的回收與再利用，讓原本的廢棄物轉化為循環經濟中的「綠色資源」。

廚餘瀝水懶人包。（圖/中市府環保局提供）

環保局進一步強調，餐飲業者如餐廳、小吃店及攤販等，所產出的廢食用油應交由清潔隊或領有廢食用油回收工作證的合法業者進行回收，以確保油品回收流向正確，避免不當流用影響食品安全。經查證如有違規情形，將依違反《廢棄物清理法》規定，處以新台幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰，呼籲業者務必依法配合。

廢食用油收集貯存。（圖/中市府環保局提供）

環保局長吳盛忠也呼籲市民朋友，除了正確回收廢食用油外，更應從源頭落實惜食減量的生活習慣，秉持「吃多少、買多少、煮多少」的原則，減少廚餘產生，並於排出前瀝乾水分、妥善分類，不僅可提升回收效益，也有助於資源循環再利用。環保局期盼透過市民與業者的共同努力，攜手打造安全、健康且永續的生活環境，讓資源回收成為守護環境的重要力量。