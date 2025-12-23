落實性別平等 慈濟大學舉辦教師依法管教講座

感謝吉官以其逾二十年的實務經驗，帶領教職同仁直視當前青少年犯罪與校園性平事件急遽變化的實務現況，深化校園防制與應對能力。

為強化校園性別平等教育與教師法治知能，提升校園安全防護網絡，慈濟大學於12月22日舉辦校園性別平等教育專題講座，特別邀請基隆地方法院主任調查保護官吉靜如(吉官)蒞校演講，主題聚焦於「從校園性平事件談教師管教與法律界線」。整場講座不僅是一場法治教育，更是一面映照教育現場困境的鏡子，讓身處第一線的教職同仁，得以重新省視自身角色、責任與界線。

吉靜如主任調查保護官擁有逾二十年少年司法實務經驗，講座中以近年社會矚目的重大事件為例，說明青少年犯罪型態與校園性別平等事件的顯著轉變。她指出，從過往震撼社會的北捷事件，到近年捷運相關案件，所反映的已非單一個案問題，而是家庭、教育與社會支持系統逐漸鬆動的警訊，也凸顯當前教育現場所面臨的高度複雜性與風險。

在談及教師管教議題時，吉官直言：「當老師不敢管，後端承接的，往往是司法體系。」她指出，許多教師並非不願付出，而是在制度與輿論壓力下，對管教行為產生疑慮與恐懼，進而選擇退讓。然而，過度迴避反而可能錯失教育介入的關鍵時機，使學生失去被適當引導與規範的機會。

慈濟大學邀請基隆地方法院主任調查保護官吉靜如蒞校演講

針對此一現象，吉官提出核心觀點：「依法管教，是唯一可行的作法。」她強調，依法管教並非冷漠或強硬，而是建立在專業、理解與制度保障之上。她指出，現代教師除具備專業授課能力外，更須具備合法管教的能力，才能在保障學生權益的同時，也為自身建立清楚的法律防線，共同守護校園的安全與尊嚴。

在性別平等事件的處理上，吉官特別提醒教師必須具備高度法律敏感度。她說明，「知悉」本身即是一項法律責任，一旦察覺可能涉及性侵害、性騷擾、性霸凌或不當師生關係，即應依法啟動通報與處理機制，不能以個人判斷或息事寧人的方式私下處理。她強調，第一時間的回應往往攸關被害者後續的身心影響，也關係教師自身是否承擔不必要的法律風險。

此外，吉官也指出，隨著數位科技與社群平台普及，新世代校園性平風險呈現年齡下降、樣態多元的趨勢。她強調，社會可以理解創傷、提供支持，但不應模糊責任界線。教育的任務，在於陪伴學生復原與成長，而非縱容其傷害他人的行為。

慈濟大學辦理校園性別平等教育講座

講座最後也歸納出校園安全與性別平等教育的四大核心方向：「友善、可信賴、有效、依法」。透過友善的環境讓學生願意求助，建立可信賴的制度，確保處理機制真正發揮保護作用，並以依法作為所有教育行動的根基，才能讓校園安全與性平教育長久落實。

慈濟大學表示，透過此次專題講座，也再次強化教職同仁對依法管教與性別平等責任的認識，展現學校對校園安全與學生權益的高度重視，未來亦將持續推動相關教育與防治工作，打造安全、尊重與信任的校園環境。

撰文、攝影／練美君