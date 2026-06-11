落實感動服務南投縣榮服處端節慰問住院榮民

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南投縣榮服處羅婷婷副處長(右)端節慰問住院榮民。(南投縣榮服處提供)

▲南投縣榮服處羅婷婷副處長(右)端節慰問住院榮民。(南投縣榮服處提供)

端午佳節即將到來，南投縣榮民服務處由羅婷婷副處長率服務同仁昨日前往臺中榮總埔里分院探視住院榮民，帶來了端節的祝福與關懷並藉此次訪視，對他們一生戎馬無私貢獻和付出表達感謝之意。行程中也特別拜訪臺中榮總埔里分院張院長、社工室黃主任，感謝醫護同仁用心照顧榮民先進們的身體健康。

榮服處專程準備營養品禮盒親送慰問住院的榮民前輩，並代表輔導會祝福他們端節平安，羅副處長親切的問候與關懷，使榮民們感受到端節將至的過節氣氛，也讓病房充滿了溫馨氛圍。

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榮服處表示，端午節是國人非常重視的節日，榮民一生無私的犧牲奉獻，是國家的英雄，對於因病入院無法回家團聚過節的榮民，希望透過實際行動、真誠的關懷，提供精神上的慰藉與鼓勵，讓他們感受到過節的喜悅。

羅副處長也藉由訪視住院榮民時機，特別感謝所有醫護團隊同仁對服務區住院榮民的細心照顧，讓他們在院內接受妥適的照護服務，榮服處將持續與臺中榮總埔里分院保持密切聯繫與互助合作，更好、更適切的服務照顧住院榮民。