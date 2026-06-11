落實感動服務 南投榮服處慰問住院榮民

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記者張益銘／南投報導

端午佳節即將到來，南投縣榮民服務處副處長羅婷婷率服務同仁昨（10）日前往臺中榮總埔里分院探視住院榮民，帶來了端節的祝福與關懷並藉此次訪視，對他們一生戎馬無私貢獻和付出表達感謝之意。行程中也特別拜訪臺中榮總埔里分院張院長、社工室黃主任，感謝醫護同仁用心照顧榮民先進們的身體健康。

榮服處專程準備營養品禮盒親送慰問住院的榮民前輩，並代表輔導會祝福他們端節平安，羅婷婷親切的問候與關懷，使榮民們感受到端節將至的過節氣氛，也讓病房充滿了溫馨氛圍。

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羅婷婷表示，端午節是國人非常重視的節日，榮民一生無私的犧牲奉獻，是國家的英雄，對於因病入院無法回家團聚過節的榮民，希望透過實際行動、真誠的關懷，提供精神上的慰藉與鼓勵，讓他們感受到過節的喜悅。

羅婷婷也藉由訪視住院榮民時機，特別感謝所有醫護團隊同仁對服務區住院榮民的細心照顧，讓他們在院內接受妥適的照護服務，榮服處將持續與臺中榮總埔里分院保持密切聯繫與互助合作，更好、更適切的服務照顧住院榮民。

南投縣榮服處副處長羅婷婷端節慰問住院榮民。（南投縣榮服處提供）