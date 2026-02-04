落實感動服務 南投縣榮服處春節慰問住院榮民

南投縣榮服處處長李毓錫關懷慰問住院榮民。(圖：南投縣榮服處提供)

▲南投縣榮服處處長李毓錫關懷慰問住院榮民。(圖：南投縣榮服處提供)

新春佳節即將到來，南投縣榮民服務處李毓錫處長率服務同仁連續兩天分別前往臺中榮總及埔里分院探視住院榮民，為他們帶來了春節的祝福與關懷，並藉此次訪視，對他們一生戎馬無私貢獻和付出表達感謝之意。行程中也特別拜訪臺中榮總社工室莊主任、埔里分院張院長、社工室黃主任，感謝醫護同仁用心照顧榮民伯伯們的身體健康。

李處長專程準備營養品禮盒親送慰問住院的榮民前輩，並代表輔導會祝福他們春節平安，早日康復，同時親切的關懷身體恢復情形，聆聽他們的服務需求，並且叮嚀耐心接受治療，才能早日康復返家團圓。受訪者看到李處長專程前來探視，心情都顯得特別喜悅，處長親切的問候與關懷，使榮民們感受到春節將至的過節氣氛，也讓病房充滿了溫馨氛圍。

廣告 廣告

李處長表示，春節是國人非常重視的節日，榮民一生無私的犧牲奉獻，是國家的英雄，對於因病入院無法回家團聚過節的榮民，希望透過實際行動、真誠的關懷，提供精神上的慰藉與鼓勵，讓他們感受到過節的喜悅。

李處長也藉由訪視住院榮民時機，特別感謝所有醫護團隊同仁對服務區住院榮民的細心照顧，讓他們在住院期間能夠接受妥適的醫療服務，榮服處將持續與臺中榮總及中榮埔里分院保持綿密聯繫與互助合作，更好、更適切的服務照顧住院榮民。