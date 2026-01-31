落實推動居住正義 《住宅法》婚育宅新制過關 台中好宅已達標

烏日高鐵好宅外觀照。（圖/中市府都發局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】立法院30日三讀通過《住宅法》修正條文，明定社會住宅應提供至少20%比例出租予新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭。台中市政府表示，市府社會住宅制度長期採行加分保障機制照顧婚育家庭，統計目前已入住社宅的3,252戶當中，符合2年內新婚或育有未成年子女者共計915戶，占比達28.14%，已明顯高於住宅法新制規範，顯示台中早已落實修法精神，並展現具體成效。

市府說明，台中市長期採行加分保障機制照顧婚育家庭，並未以硬性保留比例操作，而是透過制度設計，使實際有居住需求者於招租中具備相對優勢，兼顧弱勢保障、青年居住需求與婚育家庭支持。

廣告 廣告

烏日高鐵好宅外觀照。（圖/中市府都發局提供）

市府指出，因應台中市今年2月初即將公告招租的烏日高鐵好宅（270戶）、太平育賢三期好宅（250戶）及南屯建功5號好宅（101戶）等3處社會住宅案件，將加速配合《住宅法》新修訂內容，調整相關公告內招租條件及比例；另後續亦將配合中央建置全國統一社會住宅申請登記平台，市府既有「17租」系統亦將配合介接，擴大社宅招租資訊效益。連同此次其餘新修訂內容，市府將與中央政策配合，共同持續穩健推動居住正義與少子化因應政策。

市府補充說明，外界關心中央住都中心年底釋出的婚育宅戶數未納入台中市，主要原因為中央住都中心於台中市興建的社會住宅最快完工時間為116年，今年底前尚無中央興辦的社宅可供作為婚育宅使用，並非台中市未推動婚育住宅政策。