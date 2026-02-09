落實施政目標 中市擴大幼兒定點臨時照顧服務 家長育兒好幫手

臨時照顧據點皆由專責教保人員照顧幼生，期能成為家長育兒好幫手。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市過去3年內「幼兒園2歲專班」數量大幅提升，自112年至114年間已擴增267班，提前達成200班的目標！此外，中市府教育局114學年度起擴大辦理「幼兒定點臨時照顧服務」，服務據點數量由原先的2處增至4處，服務對象為2歲以上至入小學前的幼兒，為家長們建立更友善的育兒環境。

台中市自114學年度起擴大辦理，以因應幼兒臨時照顧服務需求。（圖/記者廖妙茜翻攝）

教育局長蔣偉民表示，台中市114學年度起擴大擴大辦理「幼兒定點臨時照顧服務」，加強公立幼兒園課後照顧與寒、暑假加托服務，現有4處臨時照顧服務據點，包括北區的雙十非營利幼兒園、東區樂業國民小學附設幼兒園、霧峰區光正國民小學附設幼兒園、霧峰區五福國民小學附設幼兒園，家長有幼兒臨時照顧需求時，這些據點都能成為育兒好幫手，落實「育兒神隊友」的施政目標。

廣告 廣告

而台中市的「幼兒園2歲專班」，115學年度學期將於3月7日起開放登記報名，將依幼兒身分別採線上及現場雙軌方式報名，其中線上報名採2階段辦理，有需求的家長須特別留意報名時程，並持續關注教育局網站，或洽各公立及非營利幼兒園了解詳細入學資訊。

臨時照顧服務對象涵蓋2歲以上至入國民小學前的幼兒。（圖/記者廖妙茜翻攝）

教育局說明，「幼兒園2歲專班」採線上方式報名者，線上報名採2階段辦理，第1階段招收2至5足歲法定需要協助幼兒及5足歲幼兒，登記報名時間自3月7日上午10時至3月13日下午11時59分止，抽籤時間為3月14日下午2時；第2階段招收第1階段未錄取的需要協助幼兒及其他2至5足歲幼兒，登記報名時間自3月15日上午10時至3月20日下午11時59分止，抽籤時間為3月21日下午2時。如採現場報名方式，則請參閱各幼兒園招生簡章訂定的時間辦理。