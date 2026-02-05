落實春節各項整備工作 卓榮泰：春節不打烊、服務不中斷

卓榮泰表示，為因應民眾返鄉團圓及出遊的各項需求，以道安、食安、平安、治安及國安等五個面向，進行各項整備工作，秉持「春節不打烊、服務不中斷」精神。（圖／報系資料庫）

行政院長卓榮泰今（5）日於行政院會聽取交通部、農業部、衛生福利部、金融監督管理委員會、內政部及海洋委員會說明「115年春節各項整備工作」報告後表示，再過一周就是農曆春節，今（115）年春節連假長達9天，為因應民眾返鄉團圓及出遊的各項需求，感謝堅守崗位的同仁們，以道安、食安、平安、治安及國安等五個面向，進行各項整備工作，秉持「春節不打烊、服務不中斷」精神，在年節期間持續陪伴國人，讓大家安心過好年。

在交通疏運方面，卓榮泰指出，預估春節期間國道最高車流量將達平日1.5倍，尤其2月18日至20日（初二至初四）為高峰期，請國人留意高乘載管制訊息。另外，針對國道1號中豐交流道及國道1號五股交流道等新增通車路段，特別要請交通部加強宣導及提醒國人善加利用。同時，請交通部持續適時彈性啟動各項調度措施，確保行車順暢。

針對軌道運輸部分，卓榮泰說，臺鐵將加開約500列次，高鐵也將加開475班次，來疏運返鄉人潮。高鐵、臺鐵及公路局會成立前進指揮所，並請警政機關協助，確保車站秩序與疏散效率，讓民眾順利、安全出行。

有關出國及返國部分，卓榮泰表示，桃園機場預估在春節期間的每日入出境人次約13.7萬至16.4萬之間，請交通部會同桃機公司，落實「有序排隊、快速消化」，減少民眾等候時間。另外，卓院長感謝財政部關務署在臺中機場增設1部X光機，目前共有2部X光機同步運作，加速入關作業，海關也將加派人員引導旅客，解決因設備量不足，造成旅客入關久候的困擾。此外，國內空運將提供4,800架次、36.4萬座位；海運則規劃2,444航次、55.6萬座位，期盼能滿足離島居民返鄉及連假觀光需求。卓榮泰請交通部民航局與航港局，視實際情況協調業者加班，並持續關注天候，做好應變準備。

在穩定民生方面，卓榮泰感謝農民朋友過去一年辛勤耕耘，為全國提供安全優質的農產品。農曆春節前後，民生物資需求旺盛，農業部參考往年數據及近期市場供需情形，無論是蔬果、肉類或漁貨方面，節前供應量均較平日增加7%-31%，應節花卉更較平日大幅增量至140%左右，請農業部協調各大產銷系統，調派貨源，確保蔬果、肉類、漁貨及花卉供貨充裕。同時，卓院長請農業部、經濟部密切關注並掌握各類民生與應節商品的產地及市場變動，讓國人能以合理、平穩的價格採買年貨，歡喜迎春。

此外，卓榮泰也感謝經濟部及國營事業在穩定物價的努力，汽、柴油價格於春節期間（2/16-2/23）凍漲；天然氣及桶裝瓦斯至2月底也不漲價，以減輕民眾生活及營業者的負擔。

防疫醫療方面，卓榮泰指出，因應春節期間醫療需求，衛福部已協同地方政府周全布署，包括推動春節傳染病特別門診獎勵計畫、健保春節加成獎勵方案，鼓勵各級醫療院所、藥局於農曆年間提供服務。與去（114）年相比，今年預計開診率有所提升，初一至初四，除了西醫診所及藥局開診提升外，醫院開診率更是提升9%至13%，而初五的開診率，除醫院由21%提升至68%外，診所也由11%提升至38%，另外也放寬慢性病領藥與流感藥物用藥規定，來紓解就醫與用藥需求。

卓榮泰強調，連假期間出國返鄉人流移動頻繁，請衛福部持續嚴密監測各項傳染病，並就特別門診資訊、民眾就醫用藥指引及群聚事件防治等，運用APP、社群、媒體加強宣導，務必確保整體醫療量能無虞、民眾資訊清楚並降低疫情擴散風險，讓民眾於假期間「就醫無礙，用藥安心」。對於社區中需要幫助的弱勢對象、脆弱家庭、獨居老人及接受長照服務者，請衛福部與內政部督導地方政府，務必暢通求助與服務窗口，確保緊急通報與服務銜接能有效運作，加強關懷並適時提供支援。

卓榮泰再次感謝所有防疫人員，去年在中央及地方政府通力合作之下，清零了境內唯一的非洲豬瘟案例場，確保疫情沒有擴散。但面對農曆春節期間的人潮及物流的入境高峰，預期動物疫病入侵風險亦隨之升溫，請農業部、財政部、經濟部、交通部及海委會等相關機關，務必持續落實邊境管理，杜絕病毒入侵。

金融服務方面，卓榮泰指出，金管會已訂定春節期間金融服務不中斷、強化金融資安及防範金融詐騙措施，請確實實施，以利企業及民眾於春節假期，能夠享有安全且有效率之金融服務。同時，請金管會持續督導金融機構積極落實防範詐騙措施，以確保客戶財產安全，力求「金融服務不打烊，提高警覺不受騙，民眾安心過好年」。

卓榮泰表示，治安方面，內政部已將加強人潮聚集處所及金融機構的巡邏守望、酒駕稽查、警力協助護鈔、取締賭博網站及實體賭場，以及打詐防制等列為重點工作，請各警政機關提高警覺，如遇特殊狀況，立即啟動快打部隊及危機應變措施，確保民眾安全。

在國家安全方面，卓榮泰請國防部嘉勉全體國軍官兵，感謝他們守護國家與國人的安全，也特別感謝海巡弟兄姐妹們在邊境整備上的堅持與付出，請海委會及海巡署繼續嚴防不法越界船隻及非法走私，戮力守護我國海疆安全。

最後，卓榮泰特別感謝各單位同仁在春節期間辛苦付出、堅守崗位，讓整備工作得以落實，也讓民眾感受到安心及溫暖，期盼各部會能給予所有春節執勤人員溫馨的年夜飯，讓他們感受到政府的關懷及人民的感謝。同時也要感謝各界在過去給予政府的鼓勵與指教，政府將持續努力，讓所有部會及地方政府都能彼此合作，使國家可以更強、人民可以更好。

